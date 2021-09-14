Ситуация с коронавирусом в Украине быстро ухудшается, – KSE

Вакцина в стране есть. Исходя из нынешних темпов вакцинации, ее хватит до середины декабря этого года.

В Украине ситуации с заболеваемостью COVID-19 ухудшается все более высокими темпами. Рост числа новых выявленных случаев коронавируса за неделю составил 50%. Такой тренд продолжится, а темпы будут нарастать по мере появления новых очагов заболеваемости. Такой прогноз сделан в презентации, представленной руководителем Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрием Ганиченко.

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Заболеваемость в Украине уже достигла среднемирового уровня. Суточные госпитализации выросли на 31% за неделю, разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%.

[ + – ] Динамика выписок и госпитализаций

Быстро заполняются больницы. Койки с подведенным кислородом уже заняты на 22%, а реанимации – на 27%. Однако ситуация в больницах остается контролируемой.

[ + – ] Занятость коек

Суточная смертность растет вслед за ростом заболеваемости.

[ + – ] Динамика суточной смертности

Нынешняя вспышка опять началась на Западной Украине. Сейчас в зоне риска находятся четыре региона: Черновицкая, Львовская, Волынская и Тернопольская области. В других ситуация остается стабильно напряженной – там в любой момент заболеваемость может увеличиться.

Практически единственным противовесом распространению коронавируса остается вакцинация. Вакцины в Украине есть – исходя из нынешних темпов вакцинации, их хватит до середины декабря этого года.

Напомним, в Украине за сутки 13 сентября выявлено 3 332 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 718 человек, умерли – 97.

Ранее Фокус писал, что заражение коронавирусом за последнюю неделю существенно ускорилась, в стране наблюдается сложная эпидемическая ситуация. Наихудшая она в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Там быстро растет загруженность коек, а количество госпитализаций выросло за семь дней на 60%.