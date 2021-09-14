Ситуація з коронавірусом в Україні швидко погіршується, — KSE

Вакцина в країні є. Виходячи з нинішніх темпів вакцинації, її вистачить до середини грудня цього року.

В Україні ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується все більш високими темпами. Зростання кількості нових зафіксованих випадків коронавірусу за тиждень склала 50%. Такий тренд продовжиться, а темпи будуть наростати в міру появи нових спалахів захворюваності. Такий прогноз зроблений в презентації, представленій керівником Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрієм Ганиченком.

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Захворюваність в Україні вже досягла середньосвітового рівня. Добові госпіталізації виросли на 31% за тиждень, розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%.

[ + – ] Динаміка виписок і госпіталізацій

Швидко заповнюються лікарні. Ліжка з підведеним киснем уже зайняті на 22%, а реанімації — на 27%. Однак ситуація в лікарнях залишається контрольованою.

[ + – ] Зайнятість ліжок

Добова смертність зростає слідом за зростанням захворюваності.

[ + – ] Динаміка добової смертності

Нинішній спалах знову почався на Західній Україні. Зараз у зоні ризику знаходяться чотири регіони: Чернівецька, Львівська, Волинська та Тернопільська області. В інших ситуація залишається стабільно напруженою — там у будь-який момент захворюваність може збільшитися.

Практично єдиною противагою поширенню коронавірусу залишається вакцинація. Вакцини в Україні є — виходячи з нинішніх темпів вакцинації, їх вистачить до середини грудня цього року.

Нагадаємо, в Україні за добу 13 вересня виявлені 3 332 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Госпіталізовані 718 осіб, померли — 97.

Раніше Фокус писав, що зараження коронавірусом за останній тиждень істотно прискорилося, в країні спостерігається складна епідемічна ситуація. Найгірша вона в Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Там швидко зростає завантаженість ліжок, а кількість госпіталізацій виросла за сім днів на 60%.