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Статистика коронавірусу станом на 14 вересня: 3 332 нові випадки, 718 госпіталізацій

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коронавірус, лікарня, лікар, пацієнт

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Києві та Харківській області.

В Україні за минулу добу виявлено 3 332 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Серед заражених — 364 дитини і 58 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 3 332 людини;
  • госпіталізовані — 718 осіб;
  • видужали — 1 404 осіб;
  • летальних випадків — 97.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 7 вересня — 1 017;
  • 8 вересня — 981;
  • 9 вересня — 1 056.
  • 10 вересня — 1 102;
  • 11 вересня — 1 257;
  • 12 вересня — 833;
  • 13 вересня — 718.

За минулу добу в Україні проведено 62 725 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 29 281;
  • методом ІФА — 8 413;
  • експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 25 031.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Київ — 412 випадків;
  • Харківська обл. — 260;
  • Львівська обл. — 241;
  • Одеська обл. — 232;
  • Луганська обл. — 214.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 321 156 осіб;
  • померли — 54 457;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 309 029.

В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення 135 223 особи. З них другу дозу отримали 80 700 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 5 961 265 осіб, з них повністю імунізовані — 4 884 904. Всього зроблено 10 846 167 щеплень.

вакцинація 13 вересня

Нагадаємо, зараження коронавірусом в Україні за останній тиждень істотно прискорилося, в зв'язку з чим у країні спостерігається складна епідемічна ситуація. Найгірша ситуація — в Чернівецькій, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. Там швидко зростає завантаженість ліжок, а кількість госпіталізацій виросла за сім днів на 60%.