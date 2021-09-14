Статистика коронавірусу станом на 14 вересня: 3 332 нові випадки, 718 госпіталізацій
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Києві та Харківській області.
В Україні за минулу добу виявлено 3 332 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Серед заражених — 364 дитини і 58 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 3 332 людини;
- госпіталізовані — 718 осіб;
- видужали — 1 404 осіб;
- летальних випадків — 97.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 7 вересня — 1 017;
- 8 вересня — 981;
- 9 вересня — 1 056.
- 10 вересня — 1 102;
- 11 вересня — 1 257;
- 12 вересня — 833;
- 13 вересня — 718.
За минулу добу в Україні проведено 62 725 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 29 281;
- методом ІФА — 8 413;
- експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 25 031.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Київ — 412 випадків;
- Харківська обл. — 260;
- Львівська обл. — 241;
- Одеська обл. — 232;
- Луганська обл. — 214.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 321 156 осіб;
- померли — 54 457;
- проведено ПЛР-тестів — 12 309 029.
В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення 135 223 особи. З них другу дозу отримали 80 700 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 5 961 265 осіб, з них повністю імунізовані — 4 884 904. Всього зроблено 10 846 167 щеплень.
Нагадаємо, зараження коронавірусом в Україні за останній тиждень істотно прискорилося, в зв'язку з чим у країні спостерігається складна епідемічна ситуація. Найгірша ситуація — в Чернівецькій, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. Там швидко зростає завантаженість ліжок, а кількість госпіталізацій виросла за сім днів на 60%.