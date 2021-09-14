Статистика коронавірусу станом на 14 вересня: 3 332 нові випадки, 718 госпіталізацій

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Києві та Харківській області.

В Україні за минулу добу виявлено 3 332 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Серед заражених — 364 дитини і 58 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 3 332 людини;

госпіталізовані — 718 осіб;

видужали — 1 404 осіб;

летальних випадків — 97.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

7 вересня — 1 017;

8 вересня — 981;

9 вересня — 1 056.

10 вересня — 1 102;

11 вересня — 1 257;

12 вересня — 833;

13 вересня — 718.

За минулу добу в Україні проведено 62 725 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 29 281;

методом ІФА — 8 413;

експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 25 031.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Київ — 412 випадків;

Харківська обл. — 260;

Львівська обл. — 241;

Одеська обл. — 232;

Луганська обл. — 214.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 321 156 осіб;

померли — 54 457;

проведено ПЛР-тестів — 12 309 029.

В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення 135 223 особи. З них другу дозу отримали 80 700 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 5 961 265 осіб, з них повністю імунізовані — 4 884 904. Всього зроблено 10 846 167 щеплень.

Нагадаємо, зараження коронавірусом в Україні за останній тиждень істотно прискорилося, в зв'язку з чим у країні спостерігається складна епідемічна ситуація. Найгірша ситуація — в Чернівецькій, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. Там швидко зростає завантаженість ліжок, а кількість госпіталізацій виросла за сім днів на 60%.