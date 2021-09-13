В Україні зросла на 60% кількість госпіталізацій з COVID-19: в яких областях найгірша ситуація

Згідно з даними МОЗ, за останній тиждень у країні кількість нових випадків зараження коронавірусом зросла на шість тисяч.

Зараження на коронавірус в Україні за останній тиждень істотно прискорилося, у зв'язку з чим у країні спостерігається складна епідемічна ситуація. Про це повідомляє пресслужба Кабміну з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наприклад, за останній тиждень кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на шість тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1500.

Коронавірус в Україні — де ситуація найгірша

Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. У зазначених регіонах швидко зростає завантаженість ліжок, а кількість госпіталізацій виросла за сім днів на 60%.

Статистика COVID-19 на 13 вересня:

Чернівецька область — 120 нових хворих, 28 госпіталізацій і 8 летальних випадків. Днем раніше — 120, 35 госпіталізацій і 4 смерті

Волинська область — 79 нових заражених, 1 смерть. Днем раніше — 45 нових випадків і 0 смертей. Даних про госпіталізацію на сайтах ОДА не наведено.

Львівська область — 86 нових випадків зараження, 40 госпіталізацій і 1 смерть. Днем раніше — 117, 93 госпіталізації і 1 летальний випадок.

Тернопільська область — 148 хворих і жодного летального випадку. Днем раніше — 174 і 1 смерть. Дані про госпіталізацію пресслужба ОДА не публікує.

Коронавірус в Україні — динаміка за тиждень

6 вересня — 485;

7 вересня — 1017;

8 вересня — 981;

9 вересня — 1056.

10 вересня — 1102;

11 вересня — 1 257;

12 вересня — 833.

Коронавірус в Україні — статистика про зайняті ліжка в лікарнях

Чернівецька область — 377 ліжкомісць із 914 зайняті хворими з коронавірусною інфекцією. За свіжими даними на сайті МОЗ, у регіоні 48,8% зайнято людьми з підтвердженими або підозрами на COVID-19

Волинська область — 148 ліжок із 714 зайняті пацієнтами з підтвердженим діагнозом, 27,03% від усієї кількості зайняті з усіма хворими, в тому числі з непідтвердженими діагнозами.

Львівська область — 617 ліжок із 3220 зайняті хворими з COVID-19, 23,11% — зайняті від загальної кількості ліжок.

Тернопільська область — 278 ліжок із 705 зайняті людьми з підтвердженим COVID-19. 40,57% зайняті в регіоні, враховуючи людей із підозрою на зараження.

Крім хворих на коронавірус, в Україні в ході селекторного засідання Кабміну також обговорили введення поблажок для вакцинованих від COVID-19 українців. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, найближчим часом будуть затверджені нововведення, які торкнуться ослаблення обмежень в умовах адаптивного карантину.

Як розповідав Фокус, що вакциновані від коронавірусу в Україні зможуть відвідувати ТРЦ і ресторани в "жовтій" і "червоній" зоні. Решта громадян, які не отримали щеплення, пред'являтимуть на вході негативний результат ПЛР-тесту.

Також Фокус повідомляв, що в Україні поки не будуть посилювати карантин. Як попередив міністр Віктор Ляшко, Україну переведуть у жовту зону карантину після схвалення урядом змін. Після розгляду ініціативи Кабміном нововведення набудуть чинності через 7 днів.