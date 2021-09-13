В Украине на 60% выросло количество госпитализаций с COVID-19: где наихудшая ситуация

Согласно данным Минздрава, за последнюю неделю в стране количество новых случаев заражения коронавирусом выросло на шесть тысяч.

Заражение на коронавирус в Украине за последнюю неделю существенно ускорилась, в связи с чем в стране наблюдается сложная эпидемическая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на данные Минздрава.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

К примеру, за последнюю неделю количество больных на коронавирус в Украине выросло на шесть тысяч, а количество госпитализаций — на 1500.

Коронавирус в Украине — где ситуация хуже всего

Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. В указанных регионах быстро растет загруженность коек, а количество госпитализаций выросло за семь дней на 60%.

Статистика COVID-19 на 13 сентября:

Черновицкая область — 120 новых больных, 28 госпитализаций и 8 летальных случаев. Днем ранее — 120, 35 госпитализаций и 4 смерти

Волынская область — 79 новых зараженных, 1 смерть. Днем ранее — 45 новых случаев и 0 смертей. Данных по госпитализациям на сайтах ОГА не приведено.

Львовская область — 86 новых случаев заражения, 40 госпитализаций и 1 смерть. Днем ранее — 117, 93 госпитализации и 1 летальный случай.

Тернопольская область — 148 заболевших и ни одного летального случая. Днем ранее — 174 и 1 смерть. Данные по госпитализациям пресс-служба ОГА не публикует.

Коронавирус в Украине — динамика за неделю

6 сентября — 485;

7 сентября — 1017;

8 сентября — 981;

9 сентября — 1056.

10 сентября – 1102;

11 сентября — 1257;

12 сентября — 833.

Коронавирус в Украине — статистика по занятым койкам в больницах

Черновицкая область — 377 койкомест из 914 заняты больными с коронавирусной инфекцией. По свежим данным на сайте Минздрава, в регионе 48,8% занято людьми с подтвержденными или подозрениями на COVID-19

Волынская область — 148 коек из 714 заняты пациентами с подтвержденным диагнозом, 27,03% от всего количества заняты с всеми больными, в том числе с неподтвержденными диагнозами.

Львовская область — 617 коек из 3220 заняты больными с COVID-19, 23,11% — заняты от общего количества коек.

Тернопольская область — 278 коек из 705 заняты людьми, с подтвержденным COVID-19. 40,57% заняты в регионе, учитывая людей с подозрением на заражение.

Помимо больных на коронавирус в Украине в ходе селекторного заседания Кабмина также обсудили введение поблажек для вакцинированных от COVID-19 украинцев. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в ближайшее время будут утверждены нововведения, которые затронут ослабление ограничений в условиях адаптивного карантина.

Как рассказывал Фокус, что вакцинированные от коронавируса в Украине смогут посещать ТРЦ и рестораны в "желтой" и "красной" зонах. Остальные граждане, которые не получили прививку, будут предъявлять на входе негативный результат ПЦР-теста.

Также Фокус сообщал, что в Украине пока не будут ужесточать карантин. Как предупредил министр Виктор Ляшко, Украину переведут в желтую зону карантина после одобрения правительством изменений. После рассмотрения инициативы Кабмином, нововведения вступят в силу через 7 дней.