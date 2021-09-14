Статистика коронавируса на 14 сентября: 3332 новых случаев, 718 госпитализаций

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве и Харьковской области.

В Украине за минувшие сутки выявлено 3332 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 364 ребенка и 58 медработников, сообщает Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболело – 3 332 человека;

госпитализировано – 718 человек;

выздоровело – 1 404 человек;

летальных случаев – 97.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

7 сентября – 1017;

8 сентября – 981;

9 сентября – 1056.

10 сентября – 1102;

11 сентября – 1 257;

12 сентября – 833;

13 сентября – 718.

За минувшие сутки в Украине проведено 62 725 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 29 281;

методом ИФА – 8 413;

экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Киев – 412 случаев;

Харьковская обл. – 260;

Львовская обл. – 241;

Одесская обл. – 232;

Луганская обл. – 214.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 321 156 человек;

умерли – 54 457;

проведено ПЦР-тестов – 12 309 029.

В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились 135 223 человека. Из них вторую дозу получили 80 700 человек.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них полностью иммунизированы – 4 884 904. Всего сделано 10 846 167 прививок.

Напомним, заражение коронавирусом в Украине за последнюю неделю существенно ускорилась, в связи с чем в стране наблюдается сложная эпидемическая ситуация. Наихудшая ситуация — в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Там быстро растет загруженность коек, а количество госпитализаций выросло за семь дней на 60%.