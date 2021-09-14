Статистика коронавируса на 14 сентября: 3332 новых случаев, 718 госпитализаций
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве и Харьковской области.
В Украине за минувшие сутки выявлено 3332 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 364 ребенка и 58 медработников, сообщает Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболело – 3 332 человека;
- госпитализировано – 718 человек;
- выздоровело – 1 404 человек;
- летальных случаев – 97.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 7 сентября – 1017;
- 8 сентября – 981;
- 9 сентября – 1056.
- 10 сентября – 1102;
- 11 сентября – 1 257;
- 12 сентября – 833;
- 13 сентября – 718.
За минувшие сутки в Украине проведено 62 725 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 29 281;
- методом ИФА – 8 413;
- экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Киев – 412 случаев;
- Харьковская обл. – 260;
- Львовская обл. – 241;
- Одесская обл. – 232;
- Луганская обл. – 214.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 321 156 человек;
- умерли – 54 457;
- проведено ПЦР-тестов – 12 309 029.
В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились 135 223 человека. Из них вторую дозу получили 80 700 человек.
С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них полностью иммунизированы – 4 884 904. Всего сделано 10 846 167 прививок.
Напомним, заражение коронавирусом в Украине за последнюю неделю существенно ускорилась, в связи с чем в стране наблюдается сложная эпидемическая ситуация. Наихудшая ситуация — в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Там быстро растет загруженность коек, а количество госпитализаций выросло за семь дней на 60%.