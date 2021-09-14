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Статистика коронавируса на 14 сентября: 3332 новых случаев, 718 госпитализаций

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коронавирус, больница, врач, пациент

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве и Харьковской области.

В Украине за минувшие сутки выявлено 3332 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 364 ребенка и 58 медработников, сообщает Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболело – 3 332 человека;
  • госпитализировано – 718 человек;
  • выздоровело – 1 404 человек;
  • летальных случаев – 97.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 7 сентября – 1017;
  • 8 сентября – 981;
  • 9 сентября – 1056.
  • 10 сентября – 1102;
  • 11 сентября – 1 257;
  • 12 сентября – 833;
  • 13 сентября – 718.

За минувшие сутки в Украине проведено 62 725 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 29 281;
  • методом ИФА – 8 413;
  • экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Киев – 412 случаев;
  • Харьковская обл. – 260;
  • Львовская обл. – 241;
  • Одесская обл. – 232;
  • Луганская обл. – 214.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 321 156 человек;
  • умерли – 54 457;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 309 029.

В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились 135 223 человека. Из них вторую дозу получили 80 700 человек.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них полностью иммунизированы – 4 884 904. Всего сделано 10 846 167 прививок.

вакцинация, 13 сентября

Напомним, заражение коронавирусом в Украине за последнюю неделю существенно ускорилась, в связи с чем в стране наблюдается сложная эпидемическая ситуация. Наихудшая ситуация — в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Там быстро растет загруженность коек, а количество госпитализаций выросло за семь дней на 60%.