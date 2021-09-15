Статистика коронавірусу на 15 вересня: 4640 нових випадків, 1609 госпіталізацій
День тому інфекція була виявлена в 3 332 осіб. Госпіталізацій було 718.
За добу 14 вересня в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 531, медпрацівників — 95). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Усього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 4 640 осіб;
- госпіталізовані — 1 609;
- померли — 93;
- виписані з лікарень — 1 127.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по країні становить 23,5%.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 8 вересня — 981;
- 9 вересня — 1056.
- 10 вересня — 1102;
- 11 вересня — 1 257;
- 12 вересня — 833;
- 13 вересня — 718;
- 14 вересня — 1 609.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 8 вересня — 60;
- 9 вересня — 61.
- 10 вересня — 76;
- 11 вересня — 69;
- 12 вересня — 22;
- 13 вересня — 18;
- 14 вересня — 93.
За минулу добу в Україні проведено 75 431 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 33 878;
- методом ІФА — 8 562;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 991.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Київ — 441 випадок;
- Одеська обл. — 361;
- Харківська обл. — 343;
- Львівська обл. — 294;
- Дніпропетровська обл. — 273.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 325 796 осіб;
- померли — 54 550;
- проведено ПЛР-тестів — 12 342 907.
Системний аналітик Євген Істребін, котрий регулярно вивчає дані МОЗ, повідомив, що зростання нових випадків за тиждень становить 51%. В окремих областях (Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській) темпи зростання нових випадків за тиждень 90-101%
"Уже обігнали минулий рік. І йдемо з прискоренням зростання", — написав він.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 141 796 чоловік. З них другу дозу отримали 74 182 особи.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 028 879 осіб, з них повністю імунізовані — 4 959 086. Усього зроблено 10 987 963 щеплення.
Нагадаємо, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршується все більш високими темпами. Зростання числа нових випадків за тиждень становить 50%. Такий тренд продовжиться, а темпи будуть наростати в міру появи нових центрів захворюваності. Такий прогноз зробив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.