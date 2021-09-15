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Статистика коронавірусу на 15 вересня: 4640 нових випадків, 1609 госпіталізацій

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коронавірус, лікар, фото
Фото: Izvestiya.net

День тому інфекція була виявлена в 3 332 осіб. Госпіталізацій було 718.

За добу 14 вересня в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 531, медпрацівників — 95). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Усього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 4 640 осіб;
  • госпіталізовані — 1 609;
  • померли — 93;
  • виписані з лікарень — 1 127.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по країні становить 23,5%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 8 вересня — 981;
  • 9 вересня — 1056.
  • 10 вересня — 1102;
  • 11 вересня — 1 257;
  • 12 вересня — 833;
  • 13 вересня — 718;
  • 14 вересня — 1 609.

Статистика смертності за останні сім днів:

  • 8 вересня — 60;
  • 9 вересня — 61.
  • 10 вересня — 76;
  • 11 вересня — 69;
  • 12 вересня — 22;
  • 13 вересня — 18;
  • 14 вересня — 93.
смертність, коронавірус
Щоденна смертність від коронавірусу

За минулу добу в Україні проведено 75 431 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 33 878;
  • методом ІФА — 8 562;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 991.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Київ — 441 випадок;
  • Одеська обл. — 361;
  • Харківська обл. — 343;
  • Львівська обл. — 294;
  • Дніпропетровська обл. — 273.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 325 796 осіб;
  • померли — 54 550;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 342 907.

Системний аналітик Євген Істребін, котрий регулярно вивчає дані МОЗ, повідомив, що зростання нових випадків за тиждень становить 51%. В окремих областях (Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській) темпи зростання нових випадків за тиждень 90-101%

"Уже обігнали минулий рік. І йдемо з прискоренням зростання", — написав він.

динаміка, нові випадки, коронавірус, графік
Графіки: Євген Істребін
динаміка, летальні випадки, графік
Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 141 796 чоловік. З них другу дозу отримали 74 182 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 028 879 осіб, з них повністю імунізовані — 4 959 086. Усього зроблено 10 987 963 щеплення.

Нагадаємо, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршується все більш високими темпами. Зростання числа нових випадків за тиждень становить 50%. Такий тренд продовжиться, а темпи будуть наростати в міру появи нових центрів захворюваності. Такий прогноз зробив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.