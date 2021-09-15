Статистика коронавірусу на 15 вересня: 4640 нових випадків, 1609 госпіталізацій

День тому інфекція була виявлена в 3 332 осіб. Госпіталізацій було 718.

За добу 14 вересня в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 531, медпрацівників — 95). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 4 640 осіб;

госпіталізовані — 1 609;

померли — 93;

виписані з лікарень — 1 127.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по країні становить 23,5%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

8 вересня — 981;

9 вересня — 1056.

10 вересня — 1102;

11 вересня — 1 257;

12 вересня — 833;

13 вересня — 718;

14 вересня — 1 609.

Статистика смертності за останні сім днів:

8 вересня — 60;

9 вересня — 61.

10 вересня — 76;

11 вересня — 69;

12 вересня — 22;

13 вересня — 18;

14 вересня — 93.

[ + – ] Щоденна смертність від коронавірусу

За минулу добу в Україні проведено 75 431 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 33 878;

методом ІФА — 8 562;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 991.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Київ — 441 випадок;

Одеська обл. — 361;

Харківська обл. — 343;

Львівська обл. — 294;

Дніпропетровська обл. — 273.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 325 796 осіб;

померли — 54 550;

проведено ПЛР-тестів — 12 342 907.

Системний аналітик Євген Істребін, котрий регулярно вивчає дані МОЗ, повідомив, що зростання нових випадків за тиждень становить 51%. В окремих областях (Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській) темпи зростання нових випадків за тиждень 90-101%

"Уже обігнали минулий рік. І йдемо з прискоренням зростання", — написав він.

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 141 796 чоловік. З них другу дозу отримали 74 182 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 028 879 осіб, з них повністю імунізовані — 4 959 086. Усього зроблено 10 987 963 щеплення.

Нагадаємо, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршується все більш високими темпами. Зростання числа нових випадків за тиждень становить 50%. Такий тренд продовжиться, а темпи будуть наростати в міру появи нових центрів захворюваності. Такий прогноз зробив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.