Разжигали костер: в Карпатах от взрыва погибли двое, четверо ранены (фото)

В группу туристов входили 12 человек, среди которых двое детей: пяти и трех лет.

Вчера, 15 сентября, в 21:20 Служба спасения получила сообщение о происшествии с группой туристов. Они остановились на привал в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надворнянского района (Ивано-Франковская область). Начали разводить костер, и в этот момент произошел взрыв, от которого пострадали несколько человек. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Для оказания помощи пострадавшим были задействованы сотрудники шести отделений: Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.

Через полчаса, в 21:50, были дополнительно привлечены три бригады медицины катастроф, и мобильно-оперативная группа спасателей ГСЧС.

В 00:45 спасатели начали сопровождение к подножию горы первого пострадавшего. Затем постепенно спустили остальных пострадавших, погибших и сопроводили остальных туристов. В 04:20 все уже были у подножья горы, откуда пострадавших доставили в больницу.

Причина взрыва пока не установлена.

В результате происшествия два человека погибли, четверо получили травмы.

Всего в спасательной операции было задействовано:

от ГСЧС в Ивано-Франковской области – 10 единиц техники и 38 человек личного состава;

от ГСЧС в Закарпатской области – 4 единицы техники и 10 человек.

В группу туристов входили 12 человек, среди которых двое детей: пяти и трех лет.

Напомним, в городе Коростень Житомирской области в зоне отдыха во время празднования Ивана Купала рядом с костром произошел мощный взрыв. В больницу с ожогами обратились трое человек.