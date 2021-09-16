Розпалювали багаття: в Карпатах від вибуху загинули двоє, четверо поранені (фото)

До групи туристів входили 12 осіб, серед яких двоє дітей: п'яти і трьох років.

Вчора, 15 вересня, о 21:20 Служба порятунку отримала повідомлення про подію з групою туристів. Вони зупинилися на привал у долині "Під Берди" поблизу села Вороненко Надвірнянського району (Івано-Франківська область). Почали розводити багаття, і в цей момент стався вибух, від якого постраждали кілька людей. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

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Для надання допомоги постраждалим були задіяні співробітники шести відділень: Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.

Через півгодини, о 21:50, були додатково залучені три бригади медицини катастроф і мобільно-оперативна група рятувальників ДСНС.

О 00:45 рятувальники почали супровід до підніжжя гори першого потерпілого. Потім поступово спустили інших постраждалих, загиблих і супроводили інших туристів. О 04:20 всі вже були біля підніжжя гори, звідки постраждалих доставили в лікарню.

Причина вибуху поки не встановлена.

В результаті події дві людини загинули, четверо отримали травми.

Всього в рятувальній операції було задіяно:

від ДСНС в Івано-Франківській області — 10 одиниць техніки і 38 чоловік особового складу;

від ДСНС в Закарпатській області — 4 одиниці техніки та 10 чоловік.

До групи туристів входили 12 осіб, серед яких двоє дітей: п'яти і трьох років.

Нагадаємо, в місті Коростень Житомирської області в зоні відпочинку під час святкування Івана Купала поруч із багаттям стався потужний вибух. До лікарні з опіками звернулися троє людей.