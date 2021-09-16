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Статистика коронавируса на 16 сентября: 5744 новых случая, 1507 госпитализаций

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врач, больница, коронавирус, фото
Фото: Izvestiya.net

За сутки количество новых случаев выросло на 1000. Число новых и летальных случаев опережает показатели на аналогичные даты прошлого года.

За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 5 744 человека;
  • госпитализированы – 1 507;
  • умерли – 101.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 9 сентября – 1056;
  • 10 сентября – 1102;
  • 11 сентября – 1 257;
  • 12 сентября – 833;
  • 13 сентября – 718;
  • 14 сентября – 1 609;
  • 15 сентября – 1 507.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 9 сентября – 76;
  • 10 сентября – 69;
  • 11 сентября – 22;
  • 12 сентября – 18;
  • 13 сентября – 97;
  • 14 сентября – 93;
  • 15 сентября – 101.

За минувшие сутки в Украине проведено 72 931 тестирование, среди которых:

  • методом ПЦР – 34 420;
  • методом ИФА – 7 942;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 569.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Львовская обл. – 552 случая;
  • Харьковская обл. – 498;
  • Днепропетровская обл. – 415;
  • Киев – 362;
  • Одесская обл. – 347.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 331 540 человек;
  • умерли – 54 651;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 377 327.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, сообщил, что недельный рост новых случаев достиг 53%. Число новых и летальных случаев опережает показатели на аналогичные даты прошлого года.

Число пациентов в больницах пока меньше, чем год назад, но "с такой динамикой за неделю картина изменится".

"В Черкасской области темпы роста новых случаев – 123% за неделю. Спасибо гостям которые приезжали на праздники", – написал аналитик.

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Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 118 786 человек. Из них вторую дозу получили 49 980 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них полностью иммунизированы – 5 009 066. Всего сделано 11 106 749 прививок.

Напомним, вакцина от COVID-19 Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения коронавирусом "Дельта".