Статистика коронавируса на 16 сентября: 5744 новых случая, 1507 госпитализаций
За сутки количество новых случаев выросло на 1000. Число новых и летальных случаев опережает показатели на аналогичные даты прошлого года.
За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 5 744 человека;
- госпитализированы – 1 507;
- умерли – 101.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 9 сентября – 1056;
- 10 сентября – 1102;
- 11 сентября – 1 257;
- 12 сентября – 833;
- 13 сентября – 718;
- 14 сентября – 1 609;
- 15 сентября – 1 507.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 9 сентября – 76;
- 10 сентября – 69;
- 11 сентября – 22;
- 12 сентября – 18;
- 13 сентября – 97;
- 14 сентября – 93;
- 15 сентября – 101.
За минувшие сутки в Украине проведено 72 931 тестирование, среди которых:
- методом ПЦР – 34 420;
- методом ИФА – 7 942;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 569.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Львовская обл. – 552 случая;
- Харьковская обл. – 498;
- Днепропетровская обл. – 415;
- Киев – 362;
- Одесская обл. – 347.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 331 540 человек;
- умерли – 54 651;
- проведено ПЦР-тестов – 12 377 327.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, сообщил, что недельный рост новых случаев достиг 53%. Число новых и летальных случаев опережает показатели на аналогичные даты прошлого года.
Число пациентов в больницах пока меньше, чем год назад, но "с такой динамикой за неделю картина изменится".
"В Черкасской области темпы роста новых случаев – 123% за неделю. Спасибо гостям которые приезжали на праздники", – написал аналитик.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 118 786 человек. Из них вторую дозу получили 49 980 человек.
С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них полностью иммунизированы – 5 009 066. Всего сделано 11 106 749 прививок.
Напомним, вакцина от COVID-19 Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения коронавирусом "Дельта".