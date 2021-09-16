Статистика коронавірусу на 16 вересня: 5744 нові випадки, 1507 госпіталізацій
За добу кількість нових випадків зросла на 1000. Число нових і летальних випадків випереджає показники на аналогічні дати минулого року.
За добу 15 вересня в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 629, медпрацівників — 95). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 5 744 людини;
- госпіталізовані — 1 507;
- померли — 101.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 9 вересня — 1056;
- 10 вересня — 1102;
- 11 вересня — 1 257;
- 12 вересня — 833;
- 13 вересня — 718;
- 14 вересня — 1 609;
- 15 вересня — 1 507.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 9 вересня — 76;
- 10 вересня — 69;
- 11 вересня — 22;
- 12 вересня — 18;
- 13 вересня — 97;
- 14 вересня — 93;
- 15 вересня — 101.
За минулу добу в Україні проведено 72 931 тестування, серед яких:
- методом ПЛР — 34 420;
- методом ІФА — 7 942;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 30 569.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Львівська обл. — 552 випадки;
- Харківська обл. — 498;
- Дніпропетровська область. — 415;
- Київ — 362;
- Одеська обл. — 347.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 331 540 чоловік;
- померли — 54 651;
- проведено ПЛР-тестів — 12 377 327.
Системний аналітик Євген Істребін, регулярно вивчає дані МОЗ, повідомив, що тижневе зростання нових випадків досягло 53%. Число нових і летальних випадків випереджає показники на аналогічні дати минулого року.
Число пацієнтів в лікарнях поки менше, ніж рік тому, але "з такою динамікою за тиждень картина зміниться".
"У Черкаській області темпи зростання нових випадків — 123% за тиждень. Дякую гостям, які приїжджали на свята", — написав аналітик.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 118 786 чоловік. З них другу дозу отримали 49 980 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 097 685 осіб, з них повністю імунізовані — 5 009 066. Всього зроблено 11 106 749 щеплень.
Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Moderna показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом "Дельта".