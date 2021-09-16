Статистика коронавірусу на 16 вересня: 5744 нові випадки, 1507 госпіталізацій

За добу кількість нових випадків зросла на 1000. Число нових і летальних випадків випереджає показники на аналогічні дати минулого року.

За добу 15 вересня в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 629, медпрацівників — 95). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 5 744 людини;

госпіталізовані — 1 507;

померли — 101.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

9 вересня — 1056;

10 вересня — 1102;

11 вересня — 1 257;

12 вересня — 833;

13 вересня — 718;

14 вересня — 1 609;

15 вересня — 1 507.

Статистика смертності за останні сім днів:

9 вересня — 76;

10 вересня — 69;

11 вересня — 22;

12 вересня — 18;

13 вересня — 97;

14 вересня — 93;

15 вересня — 101.

За минулу добу в Україні проведено 72 931 тестування, серед яких:

методом ПЛР — 34 420;

методом ІФА — 7 942;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 30 569.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Львівська обл. — 552 випадки;

Харківська обл. — 498;

Дніпропетровська область. — 415;

Київ — 362;

Одеська обл. — 347.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 331 540 чоловік;

померли — 54 651;

проведено ПЛР-тестів — 12 377 327.

Системний аналітик Євген Істребін, регулярно вивчає дані МОЗ, повідомив, що тижневе зростання нових випадків досягло 53%. Число нових і летальних випадків випереджає показники на аналогічні дати минулого року.

Число пацієнтів в лікарнях поки менше, ніж рік тому, але "з такою динамікою за тиждень картина зміниться".

"У Черкаській області темпи зростання нових випадків — 123% за тиждень. Дякую гостям, які приїжджали на свята", — написав аналітик.

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 118 786 чоловік. З них другу дозу отримали 49 980 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 097 685 осіб, з них повністю імунізовані — 5 009 066. Всього зроблено 11 106 749 щеплень.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Moderna показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом "Дельта".