Научное сообщество выступило против перехода Украины на латинский алфавит

Видные украинские ученые не поддерживают идею латинизации украинского языка. Однако Украине стоит задуматься о введении параллельного латинского алфавита для международной коммуникации и развития языковой инженерии.

Максим Вакуленко, ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта, занимающийся развитием лингвистических технологий, уверен, что Украине стоит задуматься о внедрении латиницы, но не вместо кириллицы, а параллельно. Это необходимо для международной коммуникации и работы в сфере языковой инженерии. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Latynka для Украины".

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"Если Украина, которая сейчас находится вне этих процессов, все-таки планирует присоединиться к современным разработкам, то без латиницы ей не обойтись", — комментирует Максим Вакуленко. В то же время ученый считает, что отказываться от кириллицы нам тоже не стоит.

Против латинизации украинского языка выступает и ряд общественных деятелей, в том числе Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти. Он считает, что переход на латиницу вместо того, чтобы оторвать Украину от России, лишь усилит русификацию страны. Вятрович отмечает, что такое решение может усилить раскол в обществе.