Наукове співтовариство виступило проти переходу України на латинський алфавіт

Видатні українські вчені не підтримують ідею латинізації української мови. Однак Україні варто задуматися про введення паралельного латинського алфавіту для міжнародної комунікації та розвитку мовної інженерії.

Максим Вакуленко, вчений секретар Інституту проблем штучного інтелекту, який займається розвитком лінгвістичних технологій, упевнений, що Україні варто задуматися про впровадження латиниці, але не замість кирилиці, а паралельно. Це необхідно для міжнародної комунікації та роботи у сфері мовної інженерії. Про це пише журнал Фокус у статті "Latynka для України".

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"Якщо Україна, яка зараз знаходиться поза цих процесів, все ж таки планує приєднатися до сучасних розробок, то без латиниці їй не обійтися", — коментує Максим Вакуленко. У той же час учений вважає, що відмовлятися від кирилиці нам теж не варто.

Проти латинізації української мови виступає і низка громадських діячів, зокрема Володимир В'ятрович, народний депутат та ексглава Українського інституту національної пам'яті. Він вважає, що перехід на латиницю замість того, щоб відірвати Україну від Росії, лише посилить русифікацію країни. В'ятрович зазначає, що таке рішення може посилити розкол у суспільстві.