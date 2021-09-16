Не COVID-19 единым: Минздрав предупреждает о циркуляции четырех штаммов гриппа в Украине

Украинцам рекомендуют привиться от штаммов гриппа в сентябре-октябре, когда начнется циркуляция вирусов в обществе.

ВОЗ прогнозирует, что в Украине в новом эпидемическом сезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа. Об этом предупреждает пресс-служба Минздрава.

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Медики рекомендуют украинцам получить прививку для создания иммунитета и появления достаточного количества антител.

В МОЗ ответили, что вакцинацию от гриппа лучше пройти до циркуляции вирусов в обществе — сентябрь-октябрь 2021 года.

В прогнозе Всемирной организации здравоохранения говорится, что в Украине в новом эпидемическом сезоне, вероятно, будут циркулировать сразу четыре штамма гриппа:

вирус, подобный A/Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2);

вирус, подобный В/Washington / 02/2019 (линия B Victoria);

вирус, подобный B/Phuket / 3073/2013 (линия B/Yamagata).

В первую очередь, как рассказывают в Минздраве, прививку от гриппа должны получить медики, беременные женщины, люди в возрасте от 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, учителя и соцработники, которые работают в местах массового скопления людей.

"Вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против соответствующих штаммов гриппа, и наоборот. Поэтому очень важно комплексно защитить себя и близких людей в условиях вызовов, стоящих перед нами повседневно", — подытожили в пресс-службе министерства.

Ранее Фокус предупреждал о появлении нового штамма COVID-19, который зимой может распространятся вместе с вирусом гриппа. В США предупредили, что очередная мутация коронавируса, вероятно, научится ускользать от защиты вакцины.

Также Фокус рассказывал, что ученые создали универсальную вакцину от гриппа. Препарат разрабатывали на основе технологии мРНК вакцин против COVID-19. Вакцина, по словам ученых, будет защищать человека от большинства штаммов гриппа в течение 5 лет.