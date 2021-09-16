Не COVID-19 єдиним: МОЗ попереджає про циркуляцію чотирьох штамів грипу в Україні

Українцям рекомендують зробити щеплення від штамів грипу у вересні-жовтні, коли розпочнеться циркуляція вірусів у суспільстві.

ВООЗ прогнозує, що в Україні в новому епідемічному сезоні циркулюватимуть чотири штами грипу. Про це попереджає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Медики рекомендують українцям отримати щеплення для створення імунітету і появи достатньої кількості антитіл.

У МОЗ відповіли, що вакцинацію від грипу краще пройти до циркуляції вірусів у суспільстві — вересень-жовтень 2021 року.

У прогнозі Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, що в Україні в новому епідемічному сезоні, ймовірно, циркулюватимуть відразу чотири штами грипу:

вірус, подібний до A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09;

вірус, подібний до A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

вірус, подібний до В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Насамперед, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, щеплення від грипу повинні отримати медики, вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з хронічними захворюваннями, вчителі та соцпрацівники, які працюють в місцях масового скупчення людей.

"Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки. Тому дуже важливо комплексно захистити себе і близьких людей в умовах викликів, що стоять перед нами повсякденно", — підсумували в пресслужбі міністерства.

Раніше Фокус попереджав про появу нового штаму COVID-19, який взимку може поширюватись разом із вірусом грипу. У США попередили, що чергова мутація коронавірусу, ймовірно, навчиться ухилятися від захисту вакцини.

Також Фокус розповідав, що вчені створили універсальну вакцину від грипу. Препарат розробляли на основі технології мРНК вакцин проти COVID-19. Вакцина, за словами вчених, захищатиме людину від більшості штамів грипу протягом 5 років.