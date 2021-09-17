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В Киеве начались проверять соблюдение условий перевозок в общественном транспорте (фото)

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Фото: КГГА

Инспекторов вооружили боди-камерами, которые должны быть постоянно включенными для фиксации нарушений.

С 17 сентября в Киеве начали работать новые инспекторы коммунальной службы перевозок (КСП), предыдущий состав службы уволили в полном составе. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Инспекторы КСП будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Что должны проверять инспекторы перевозок:

  • температурный режим в салонах;
  • наличие необходимых документов у водителей;
  • отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри салона;
  • наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;
  • техническое состояние транспорта;
  • чистоту транспорта;
  • наличие форменной одежды у водителей;
  • приспособленность транспорта для перевозки лиц с инвалидностью.

По его словам Усова, для фиксации нарушений инспекторы оснащены боди-камерами (нагрудными камерами-регистраторами), которые должны быть постоянно включенными.

Ранее КСП приобрела для контроля температурного режима в салонах специальные термометры, которые получили сертификаты "Укрметртестстандарта".

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Ранее Фокус писал, что с 14 августа в Киеве окончательно отменили бумажные билеты в общественном транспорте, и рассказывал, как теперь можно оплатить проезд.