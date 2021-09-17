В Киеве начались проверять соблюдение условий перевозок в общественном транспорте (фото)
Инспекторов вооружили боди-камерами, которые должны быть постоянно включенными для фиксации нарушений.
С 17 сентября в Киеве начали работать новые инспекторы коммунальной службы перевозок (КСП), предыдущий состав службы уволили в полном составе. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Инспекторы КСП будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.
Что должны проверять инспекторы перевозок:
- температурный режим в салонах;
- наличие необходимых документов у водителей;
- отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри салона;
- наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;
- техническое состояние транспорта;
- чистоту транспорта;
- наличие форменной одежды у водителей;
- приспособленность транспорта для перевозки лиц с инвалидностью.
По его словам Усова, для фиксации нарушений инспекторы оснащены боди-камерами (нагрудными камерами-регистраторами), которые должны быть постоянно включенными.
Ранее КСП приобрела для контроля температурного режима в салонах специальные термометры, которые получили сертификаты "Укрметртестстандарта".
Ранее Фокус писал, что с 14 августа в Киеве окончательно отменили бумажные билеты в общественном транспорте, и рассказывал, как теперь можно оплатить проезд.