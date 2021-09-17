У Києві почали перевіряти дотримання умов перевезень у громадському транспорті (фото)
Інспекторів озброїли боді-камерами, які повинні бути постійно включеними для фіксації порушень.
З 17 вересня в Києві почали працювати нові інспектори комунальної служби перевезень (КСП), попередній склад служби звільнили в повному складі. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Інспектори КСП контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.
Що повинні перевіряти інспектори перевезень:
- температурний режим у салонах;
- наявність необхідних документів у водіїв;
- відсутність шумового і візуального забруднення всередині салону;
- наявність уніфікованого інформаційного плаката з портретом і даними водія;
- технічний стан транспорту;
- чистоту транспорту;
- наявність форменого одягу у водіїв;
- пристосованість транспорту для перевезення осіб із інвалідністю.
За його словами Усова, для фіксації порушень інспектори оснащені боді-камерами (нагрудними камерами-реєстраторами), які повинні бути постійно включеними.
Раніше КСП придбала для контролю температурного режиму в салонах спеціальні термометри, які отримали сертифікати "Укрметртестстандарту".
Раніше Фокус писав, що з 14 серпня в Києві остаточно скасували паперові квитки в громадському транспорті, і розповідав, як тепер можна оплатити проїзд.