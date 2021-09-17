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У Києві почали перевіряти дотримання умов перевезень у громадському транспорті (фото)

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Фото: КГГА

Інспекторів озброїли боді-камерами, які повинні бути постійно включеними для фіксації порушень.

З 17 вересня в Києві почали працювати нові інспектори комунальної служби перевезень (КСП), попередній склад служби звільнили в повному складі. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Інспектори КСП контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.

Що повинні перевіряти інспектори перевезень:

  • температурний режим у салонах;
  • наявність необхідних документів у водіїв;
  • відсутність шумового і візуального забруднення всередині салону;
  • наявність уніфікованого інформаційного плаката з портретом і даними водія;
  • технічний стан транспорту;
  • чистоту транспорту;
  • наявність форменого одягу у водіїв;
  • пристосованість транспорту для перевезення осіб із інвалідністю.

За його словами Усова, для фіксації порушень інспектори оснащені боді-камерами (нагрудними камерами-реєстраторами), які повинні бути постійно включеними.

Раніше КСП придбала для контролю температурного режиму в салонах спеціальні термометри, які отримали сертифікати "Укрметртестстандарту".

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