У Києві остаточно скасували паперові талони в громадському транспорті: як оплатити

Тепер кияни не зможуть купити квиток за готівку в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв. За несплату проїзду загрожує штраф 160 гривень.

З 14 липня в Києві остаточно вивели з обігу паперові талони для громадського транспорту. Пресслужба Київської міської державної адміністрації розповіла про доступні способи оплати проїзду на офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відтепер разові проїзні можна купити в автобусах, тролейбусах і трамваях, проте паперові квитки з QR-кодом продовжують продавати за готівку в касах на станціях київського метро, термін їх дії становить 15 діб. Крім того, електронні та QR-квитки можна придбати чотирма способами:

у мобільному додатку "Київ Цифровий";

у Т-кіосках;

у терміналах самообслуговування;

у терміналах Easy Pay.

Як підкреслила пресслужба КМДА, в громадському транспорті столиці продовжать діяти пільги, проте вводиться також посилений контроль за пасажирами. Зараз штраф за несплату проїзду становить 160 гривень.

В адміністрації пояснили, що за допомогою старих пронумерованих талонів столична влада не отримувала повну інформацію про пасажирообіг громадського транспорту. За допомогою електронних квитків їм буде простіше збирати дані про кількість пасажирів, оптимізувати маршрути і компенсувати перевізникам витрати за перевезення пільгових категорій населення.

Київ став першим містом України, де повністю скасували паперові талони. Насамперед реформа торкнулася фунікулера, який приймає тільки електронні квитки з вересня 2020 року. У жовтні паперові проїзні вивели з обігу на Троєщинській лінії трамвая, у листопаді — в міських електричках, а грудні — швидкісний трамвай на Борщагівці.

Раніше Фокус розбирався, як діятиме електронний квиток на всі види транспорту. Уряд запропонував прирівняти цифрові квитки до паперових по всій Україні, міністри вже схвалили відповідний законопроект про автоматизовану систему оплати.

У 2021 році КМДА готується підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Києва. За словами Миколи Поворозника, зараз чиновники опрацьовують питання, з огляду на вимоги перевізників і потреби пасажирів, ціна стане відома ближче до кінця літа.