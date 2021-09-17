За нарушение языкового закона с начала года еще никого не оштрафовали, – Секретариат Креминя

Штраф до 6 800 грн грозит лишь тем, кто в течение года повторно нарушит требования законодательства. В ведомстве Фокусу сообщили, что предупреждения получили 17 предприятий.

За нарушение норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 1 января по 14 сентября 2021 года не было выписано ни одного штрафа. Об этом сообщается в ответе Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, должность которого занимает Тарас Креминь, на соотвествующий запрос Фокуса.

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В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент штрафы могут накладываться лишь на субъектов хозяйствования (предприятия, организации, ФЛП и т.д., занимающиеся торговлей и обслуживанием населения), которые в течение года повторно нарушили требование статьи 30 Закона, то есть об обслуживании на государственном языке. Оштрафовать за это могут на сумму от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 6 800 грн)

В случае первого нарушения требований ст. 30 Закона в течение года уполномоченный по защите государственного языка или его представитель может объявить субъекту хозяйствования предупреждение. С начала 2021 года, рассказали в Секретариате языкового омбудсмена, было оглашено 17 таких предупреждений.

Нормы статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которые предусматривают штрафы за нарушение требований Закона о государственном языке для физических лиц, печатных СМИ, органов госвласти и т.д., вступят в силу лишь 16 июля 2022 года. Размер этих санкций колеблется от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 11 900 грн).

[ + – ] С начала 2021 года языковой омбудсмен не наложил ни одного штрафа за нарушение законодательства

[ + – ] С начала 2021 года языковой омбудсмен не наложил ни одного штрафа за нарушение законодательства

Сколько жалоб получил языковой омбудсмен Тарас Креминь?

Из ответа на запрос Фокуса также стало известно, что в период с 1 января по 31 августа в возглавляемое Тарасом Креминем ведомство поступило 2 615 обращений и жалоб от граждан касательно нарушений норм языкового законодательства. Из них:

816 касались деятельности интернет-магазинов и вебсайтов;

607 — сферы обслуживания;

283 — внешней рекламы;

180 — деятельности органов госвласти и местного самоуправления;

161 — сферы телевидения и радиовещания;

101 — сфер образования и науки;

38 — сферы здравоохранения;

35 — сферы транспорта;

30 — деятельности органов правопорядка, разведывательных органов и госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;

26 — сферы физической культуры и спорта;

24 — сферы культуры;

9 — сферы трудовых отношений;

7 — сферы туризма;

4 — книгопечатания и деятельности печатных СМИ;

294 — других вопросов.

По результатам ознакомления с информацией, которая содержится в обращениях и жалобах, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь принял решение об осуществлении госконтроля по использованию украинского языка в отношении 108 субъектов, в том числе непосредственно по жалобам — в отношении 23 субъектов. Остальным же языковой омбудсмен направил рекомендации по применению языка или информацию о нормах законодательства.

Отметим, в конце апреля Тарас Креминь в интервью Фокусу заявлял, что поддерживает штрафы за несоблюдение Закона о госязыке, однако благодаря превентивной работе и разъяснениям по стране уменьшилось количество таких нарушений.

Напомним, в ответ на запрос Фокуса Секретариат уполномоченного по защите государственного языка сообщил, что на его деятельность с лета 2020 года по 13 сентября 2021 года потратили почти 18 млн грн. Эти деньги поступили из государственного бюджета. Большую их часть — 13,5 млн грн — использовали для зарплат сотрудников ведомства.