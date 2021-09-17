За порушення мовного закону з початку року ще нікого не оштрафували, — Секретаріат Кременя

Штраф до 6 800 загрожує лише тим, хто протягом року повторно порушить вимоги законодавства. У відомстві Фокусу повідомили, що попередження отримали 17 підприємств.

За порушення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 1 січня по 14 вересня 2021 роки не було виписано жодного штрафу. Про це повідомляється у відповіді Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, посаду якого займає Тарас Кремінь, на відповідний запит Фокуса.

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У відомстві підкреслили, що на поточний момент штрафи можуть накладатися лише на суб'єктів господарювання (підприємства, організації, ФОП і т.д., які займаються торгівлею та обслуговуванням населення), які протягом року повторно порушили вимогу статті 30 Закону, тобто про обслуговування державною мовою. Оштрафувати за це можуть на суму від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 6 800 грн)

У разі першого порушення вимог ст. 30 Закону протягом року уповноважений із захисту державної мови або його представник може оголосити суб'єкту господарювання попередження. З початку 2021 року розповіли в Секретаріаті мовного омбудсмена, було оголошено 17 таких попереджень.

Норми статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які передбачають штрафи за порушення вимог Закону про державну мову для фізичних осіб, друкованих ЗМІ, органів держвлади і т.д., вступлять в силу лише 16 липня 2022 року. Розмір цих санкцій коливається від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 11 900 грн).

[ + – ] З початку 2021 року мовний омбудсмен не наклав жодного штрафу за порушення законодавства

[ + – ] З початку 2021 року мовний омбудсмен не наклав жодного штрафу за порушення законодавства

Скільки скарг отримав мовний омбудсмен Тарас Кремінь?

З відповіді на запит Фокуса також стало відомо, що в період із 1 січня по 31 серпня в очолюване Тарасом Кременем відомство надійшло 2 615 звернень і скарг від громадян щодо порушень норм мовного законодавства. З них:

816 стосувалися діяльності інтернет-магазинів і веб-сайтів;

607 — сфери обслуговування;

283 — зовнішньої реклами;

180 — діяльності органів держвлади і місцевого самоврядування;

161 — сфери телебачення та радіомовлення;

101 — сфер освіти і науки;

38 — сфери охорони здоров'я;

35 — сфери транспорту;

30 — діяльності органів правопорядку, розвідувальних органів та державних органів спецпризначення з правоохоронними функціями;

26 — сфери фізичної культури і спорту;

24 — сфери культури;

9 — сфери трудових відносин;

7 — сфери туризму;

4 — друкарства і діяльності друкованих ЗМІ;

294 — інших питань.

За результатами ознайомлення з інформацією, яка міститься у зверненнях і скаргах, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прийняв рішення про здійснення держконтролю за використанням української мови щодо 108 суб'єктів, в тому числі безпосередньо за скаргами — щодо 23 суб'єктів. Решті ж мовної омбудсмен направив рекомендації щодо застосування мови або інформацію про норми законодавства.

Відзначимо, в кінці квітня Тарас Кремінь в інтерв'ю Фокусу заявляв, що підтримує штрафи за недотримання Закону про державну мову, проте завдяки превентивній роботі та роз'ясненням по країні зменшилася кількість таких порушень.

Нагадаємо, у відповідь на запит Фокуса Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомив, що на його діяльність з літа 2020 року по 13 вересня 2021 року витратили майже 18 млн грн. Ці гроші надійшли з державного бюджету. Велику їх частину — 13,5 млн грн — використовували для зарплат співробітників відомства.