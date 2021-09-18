До 800 евро в сутки: туристы из арабских стран в Украине тратят больше европейцев, – СМИ
Особо щедрых туристов среди арабов около 10%, но чаевых практически не оставляют и они.
С начала нынешнего года Украину посетили 1,5 млн туристов. Из них около 5% или 70 тысяч приехали из арабских стран, главным образом, из Саудовской Аравии (46 тысяч). Об этом рассказал руководитель объединения Visit Ukraine Антон Тараненко изданию UBR.
По его оценкам, в среднем туристы из этих стран тратят около 200 евро в сутки, что превышает расходы европейцев. Среди них есть довольно много тех, кто предпочитает отдых категорий "люкс" и "хард люкс". Они могут тратить до 800 евро в сутки.
Примерные статьи расходов такого туриста:
- 300 евро – ночь в гостинице категории 5 звезд;
- 100 евро – питание;
- 100 евро – трансфер;
- 200–300 евро – покупки.
Итого – 700-800 евро в сутки.
Тараненко считает, что таких туристов среди гостей из арабских стран не менее 10%.
Он также отметил, что арабские туристы обычно не оставляют чаевых в ресторанах и кафе, что объясняется их ментальностью. "Как бы ты его не "кружил", он карточкой заплатил и уйдет", – пояснил Тараненко.
Отметим, что по данным Государственной пограничной службы, с мая по июль этого года Украину посетили 35 193 туриста из региона Персидского залива: Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.
Около 85% из них – граждане Саудовской Аравии, 29 809 человек. Это в 8 раз больше, чем в докризисном 2019 году.
Вторая страна по числу туристов – ОАЭ (2677 человек), третья – Оман (1007).
Относительно высокий интерес жителей этого региона к Украине ГПС объясняет введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и ослаблением карантинных ограничений.
"Это действительно туристический бум, гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других. В гостиницах они занимают до 50% номеров", — сообщила Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма.
Напомним, в июле этого года Украина отменила визы для Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. В результате гости, например, из Саудовской Аравии поехали не только в Киев и во Львов, но и массово отправились в Буковель.