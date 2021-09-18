До 800 євро на добу: туристи з арабських країн в Україні витрачають більше європейців, — ЗМІ

Особливо щедрих туристів серед арабів близько 10%, але чайових практично не залишають і вони.

З початку нинішнього року Україну відвідали 1,5 млн туристів. З них близько 5% або 70 тисяч приїхали з арабських країн, головним чином, із Саудівської Аравії (46 тисяч). Про це розповів керівник об'єднання Visit Ukraine Антон Тараненко виданню UBR.

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За його оцінками, в середньому туристи з цих країн витрачають близько 200 євро на добу, що перевищує витрати європейців. Серед них є досить багато тих, хто віддає перевагу відпочинку категорій "люкс" і "хард люкс". Вони можуть витрачати до 800 євро на добу.

Зразкові статті витрат такого туриста:

300 євро — ніч в готелі категорії 5 зірок;

100 євро — харчування;

100 євро — трансфер;

200-300 євро — покупки.

Разом — 700-800 євро на добу.

Тараненко вважає, що таких туристів серед гостей з арабських країн не менше 10%.

Він також зазначив, що арабські туристи зазвичай не залишають чайових в ресторанах і кафе, що пояснюється їх ментальністю. "Як би ти його не "кружляв", він карткою заплатив і піде", — пояснив Тараненко.

Відзначимо, що за даними Державної прикордонної служби, з травня по липень цього року Україну відвідали 35 193 туриста з регіону Перської затоки: Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману і Саудівської Аравії.

Близько 85% з них — громадяни Саудівської Аравії, 29 809 чоловік. Це в 8 разів більше, ніж в докризовому 2019 році.

Друга країна за кількістю туристів — ОАЕ (2677 осіб), третя — Оман (1007).

Відносно високий інтерес жителів цього регіону до України ДПС пояснює введенням безвізового режиму, відкриттям нових прямих авіарейсів і ослабленням карантинних обмежень.

"Це дійсно туристичний бум, гостей з арабських країн в Україні зараз більше, ніж з інших. У готелях вони займають до 50% номерів", — повідомила Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму.

Нагадаємо, в липні цього року Україна скасувала візи для Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману. В результаті гості, наприклад, з Саудівської Аравії, поїхали не тільки до Києва і до Львова, а й масово вирушили до Буковелю.