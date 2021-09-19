Погибшая в Испании украинка работала кастинг-директором "Мамахохотала", - СМИ

По информации журналистов, Евгения Пилипец находилась на отдыхе с подругой, а во время селфи потеряла равновесие.

14 сентября на испанском курорте 26-летняя туристка из Украины упала в море, когда решила перелезть через перила популярной достопримечательности — смотровой площадки замка Бенидорм, чтобы сделать селфи. Она упала с 30-метровой высоты и умерла в больнице, так и не приходя в сознание. Ее звали Евгения Пилипец и она решила посетить Испанию, чтобы отдохнуть. Как сообщает ТСН, она работала в компании кинопродакшена.

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По данным издания ZAXID.NET, она работала в кинокомпании "Мамахохотала", которая специализируется на молодежных юмористических сериалах.

В Испании Евгения была вместе с подругой. По данным испанской полиции девушка перелезла через забор, чтобы сделать селфи и потеряла равновесие. После этого она была доставлена в больницу, где и умерла.

Друзья и коллеги говорят, что у Евгении было много планов. Она планировала приобрести квартиру и продолжать путешествовать по миру. Родные погибшей туристки не комментируют произошедшее. Они уже в Испании и пытаются забрать тело в Украину.

Фокус уже писал о подробностях этой трагедии. Как известно, полиция расценивает данный инцидент как несчастный случай.