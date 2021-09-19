Загибла в Іспанії українка працювала кастинг-директором "Мамахохотала", — ЗМІ

За інформацією журналістів, Євгенія Пилипець перебувала на відпочинку з подругою, а під час Селфі втратила рівновагу.

14 вересня на іспанському курорті 26-річна туристка з України впала в море, коли вирішила перелізти через перила популярної пам'ятки — оглядового майданчика замку Бенідорм, щоб зробити Селфі. Вона впала з 30-метрової висоти і померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Її звали Євгенія Пилипець і вона вирішила відвідати Іспанію, щоб відпочити. Як повідомляє ТСН, вона працювала в компанії кінопродакшена.

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За даними видання ZAXID.NET, вона працювала в кінокомпанії "Мамахохотала", яка спеціалізується на молодіжних гумористичних серіалах.

В Іспанії Євгенія була разом з подругою. За даними іспанської поліції дівчина перелізла через паркан, щоб зробити Селфі і втратила рівновагу. Після цього вона була доставлена в лікарню, де і померла.

Друзі та колеги говорять, що у Євгенії було багато планів. Вона планувала придбати квартиру і продовжувати подорожувати по світу. Рідні загиблої туристки не коментують те, що сталося. Вони вже в Іспанії і намагаються забрати тіло в Україну.

Фокус вже писав про подробиці цієї трагедії. Як відомо, поліція розцінює даний інцидент як нещасний випадок.