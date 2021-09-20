Прокуратура назвала две основные версии смертельного взрыва машины в Днепре

Следствие допустило, что гибель спикера ГСЧС Дарьи Гречищевой и парамедика Алексея Кавлака могла быть связана с "неприязнью" со стороны "определенного круга лиц".

На данный момент следствие рассматривает две основные версии взрыва машины в Днепре, в результате которого погибли два человека — пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дарья Гречищева и парамедик, бывший инструктор в зоне АТО Алексей Кавлак. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 20 сентября, сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, передает "Суспільне".

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По его словам, взрыв машины в Днепре мог быть связан либо с профессиональной деятельностью погибших, либо с "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц".

"У указанных лиц была активная гражданская позиция, они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", — так объяснил Савенко первую версию.

При этом заместитель главы прокуратуры не уточнил, с кем конкретно у погибших могли сложиться "неприязненные отношения". Вместо этого Савенко отметил, что "следствие подробно и глубоко должно в этом разбираться".

Помимо этого прокурор добавил, что все изъятое при обыске дома у погибшего Алексея Кавлака на данный момент изучают эксперты. Также пока неизвестно где именно находился эпицентр взрыва — внутри автомобиля или вне него. Взрыв машины в Днепре, по словам Савенко, достиг силы в 1-2 кг в тротиловом эквиваленте.

Прокурор объяснил, что правоохранители квалифицировали событие как теракт в связи с тем, что инцидент произошел в общественном месте, неподалеку от центра Днепра.

Напомним, взрыв машины в Днепре произошел около 9 утра в среду, 15 сентября. Местные журналисты со ссылкой на "инсайдерскую информацию" сообщали, что происшествие было "заказным убийством".

СМИ сообщали, что один из погибших, Алексей Кавлак, был ветераном АТО и служил в зоне боевых действий на Донбассе сапером. Однако позже в комментарии "Суспільному" представитель общественной организации "Украинский легион", в которой работал погибший, уточнил, что Кавлак не был участником боевых действий, а находился в зоне АТО в качестве инструктора. Также в Днепре жертва происшествия занималась проектами в сотрудничестве с ГСЧС.

Также при взрыв машины в Днепре забрал жизнь начальницы отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.