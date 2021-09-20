Прокуратура назвала дві основні версії смертельного вибуху машини в Дніпрі

Слідство допустило, що загибель спікерки ДСНС Дар'ї Гречищевої та парамедика Олексія Кавлака могла бути пов'язана з "неприязню" з боку "певного кола осіб".

Наразі слідство розглядає дві основні версії вибуху машини в Дніпрі, в результаті якого загинули дві людини, — прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Дарина Гречищева і парамедик, колишній інструктор в зоні АТО Олексій Кавлак. Про це в ході брифінгу в понеділок, 20 вересня, повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, передає "Суспільне".

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За його словами, вибух машини в Дніпрі міг бути пов'язаний або з професійною діяльністю загиблих, або з "неприязних стосунків із певним колом осіб".

"У зазначених осіб була активна громадянська позиція, вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС", — так пояснив Савенко першу версію.

При цьому заступник глави прокуратури не уточнив, з ким конкретно у загиблих могли скластися "неприязні стосунки". Замість цього Савенко зазначив, що "слідство детально та глибоко має в цьому розбиратися".

Крім цього, прокурор додав, що все вилучене під час обшуку вдома у загиблого Олексія Кавлака наразі вивчають експерти. Також поки невідомо, де саме був розташований епіцентр вибуху, — всередині автомобіля або поза ним. Вибух машини в Дніпрі, за словами Савенка, досяг сили в 1-2 кг в тротиловому еквіваленті.

Прокурор пояснив, що правоохоронці кваліфікували подію як теракт у зв'язку з тим, що інцидент стався в громадському місці, неподалік від центру Дніпра.

Нагадаємо, вибух машини в Дніпрі стався близько 9 ранку в середу, 15 вересня. Місцеві журналісти з посиланням на "інсайдерську інформацію" повідомляли, що подія була "замовним убивством".

ЗМІ повідомляли, що один із загиблих, Олексій Кавлак, був ветераном АТО і служив в зоні бойових дій на Донбасі сапером. Однак пізніше в коментарі "Суспільному" представник громадської організації "Український легіон", в якій працював загиблий, уточнив, що Кавлак не був учасником бойових дій, а перебував у зоні АТО в ролі інструктора. Також у Дніпрі жертва події займалася проектами у співпраці з ДСНС.

Також вибух машини в Дніпрі забрав життя начальниці відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Гречищева.