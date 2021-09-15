Теракт чи замовне вбивство. Що відомо про вибух авто в Дніпрі та його жертви
Унаслідок інциденту загинули ветеран АТО та прессекретарка рятувальної служби. Поліцейські розслідують вибух як теракт, у той час як місцеві ЗМІ говорять про "вбивство на замовлення". Фокус зібрав усі відомі про подію факти наразі.
У середу, 15 вересня, в Дніпрі вибухнув автомобіль Nissan Primera. Унаслідок загинули чоловік і жінка, які перебували в машині. За даними поліції, інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького. Повідомлення про вибух правоохоронці отримали приблизно о 09:00.
Подробиці вибуху в Дніпрі
На кадрах із місця події можна побачити, що після вибуху автомобіль загорівся. При цьому від машини залишився тільки каркас.
За даними місцевого видання "Дніпро оперативний", вибух стався неподалік від міської лікарні №16.
Журналісти стверджують, що внаслідок події у чоловіка, який сидів в автомобілі, відірвало половину тулуба, а в розташованому поруч будинку у жителів першого поверху вибило вікна. При цьому видання, з посиланням на "інсайдерську інформацію", пише: "це було замовне вбивство".
У той же час правоохоронці розслідують цей інцидент за ст. 258 КК України (терористичний акт). Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за цією статтею.
Жертви вибуху: спікерка ДСНС і сапер із зони АТО
У пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що однією з жертв події стала начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.
"Дар'я була однією з кращих співробітниць ДСНС, а очолюваний нею відділ — одним із найбільш передових, найбільш професійних, потужних серед усіх регіональних прес-служб ДСНС (...) Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", — розповіли у відомстві.
Також представники служби додали, що Дарина була волонтеркою Червоного Хреста й однією з перших почала популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління.
Останній допис Дар'ї у Facebook датований 7 вересня — він був присвячений участі в тренінгу з гендерних питань, організованому представниками НАТО в Україні. Захід проходив у Харкові.
А в липневій публікації загибла розповіла про небезпеку вибухонебезпечних предметів і забрудненості України боєприпасами.
Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що другим загиблим виявився ветеран АТО Олексій Кавлак. За даними сайту "Страна", він служив сапером.
Судячи зі сторінки у Facebook, Олексій працював у громадській організації "Український легіон", яка спеціалізується на військовій підготовці громадян. Також він займався проведенням тренінгів із надання першої медичної допомоги, зокрема й під час вибуху, в організації Aid Brothers.
Остання публікація була залишена загиблим у соцмережі 12 вересня. У ній Олексій ділився знімками зі свого чергового майстер-класу.
Тим часом правоохоронці продовжують розслідування інциденту й обіцяють оприлюднити більше деталей про нього пізніше.
Нагадаємо, раніше в цьому місяці стався вибух на цукровому заводі під Києвом, унаслідок якого постраждали 5 осіб.
Також Фокус писав про вибух на підприємстві "Рівнеазот", де виробляють азотну кислоту. Після інциденту над заводом утворилася помаранчева хмара.