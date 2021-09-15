Теракт чи замовне вбивство. Що відомо про вибух авто в Дніпрі та його жертви

Унаслідок інциденту загинули ветеран АТО та прессекретарка рятувальної служби. Поліцейські розслідують вибух як теракт, у той час як місцеві ЗМІ говорять про "вбивство на замовлення". Фокус зібрав усі відомі про подію факти наразі.

У середу, 15 вересня, в Дніпрі вибухнув автомобіль Nissan Primera. Унаслідок загинули чоловік і жінка, які перебували в машині. За даними поліції, інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького. Повідомлення про вибух правоохоронці отримали приблизно о 09:00.

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Подробиці вибуху в Дніпрі

На кадрах із місця події можна побачити, що після вибуху автомобіль загорівся. При цьому від машини залишився тільки каркас.

[ + – ] Пожежа після вибуху в Дніпрі

За даними місцевого видання "Дніпро оперативний", вибух стався неподалік від міської лікарні №16.

Журналісти стверджують, що внаслідок події у чоловіка, який сидів в автомобілі, відірвало половину тулуба, а в розташованому поруч будинку у жителів першого поверху вибило вікна. При цьому видання, з посиланням на "інсайдерську інформацію", пише: "це було замовне вбивство".

[ + – ] Відео з місця вибуху

У той же час правоохоронці розслідують цей інцидент за ст. 258 КК України (терористичний акт). Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за цією статтею.

Жертви вибуху: спікерка ДСНС і сапер із зони АТО

У пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що однією з жертв події стала начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

"Дар'я була однією з кращих співробітниць ДСНС, а очолюваний нею відділ — одним із найбільш передових, найбільш професійних, потужних серед усіх регіональних прес-служб ДСНС (...) Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", — розповіли у відомстві.

Також представники служби додали, що Дарина була волонтеркою Червоного Хреста й однією з перших почала популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління.

Останній допис Дар'ї у Facebook датований 7 вересня — він був присвячений участі в тренінгу з гендерних питань, організованому представниками НАТО в Україні. Захід проходив у Харкові.

[ + – ] Допис про тренінг у Харкові

А в липневій публікації загибла розповіла про небезпеку вибухонебезпечних предметів і забрудненості України боєприпасами.

[ + – ] Допис загиблої під час вибуху Дар'ї Гречищевої

Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що другим загиблим виявився ветеран АТО Олексій Кавлак. За даними сайту "Страна", він служив сапером.

Судячи зі сторінки у Facebook, Олексій працював у громадській організації "Український легіон", яка спеціалізується на військовій підготовці громадян. Також він займався проведенням тренінгів із надання першої медичної допомоги, зокрема й під час вибуху, в організації Aid Brothers.

Остання публікація була залишена загиблим у соцмережі 12 вересня. У ній Олексій ділився знімками зі свого чергового майстер-класу.

[ + – ] Допис загиблого у Facebook

Тим часом правоохоронці продовжують розслідування інциденту й обіцяють оприлюднити більше деталей про нього пізніше.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці стався вибух на цукровому заводі під Києвом, унаслідок якого постраждали 5 осіб.

Також Фокус писав про вибух на підприємстві "Рівнеазот", де виробляють азотну кислоту. Після інциденту над заводом утворилася помаранчева хмара.