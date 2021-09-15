Теракт или заказное убийство. Что известно о взрыве авто в Днепре и его жертвах

В результате инцидента погибли ветеран АТО и пресс-секретарь спасательной службы. Полицейские расследуют взрыв как теракт, в то время как местные СМИ говорят о "заказном убийстве". Фокус собрал все известные о происшествии факты на данный момент.

В среду, 15 сентября, в Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera. В результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине. По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Сообщение о взрыве правоохранители получили около 09:00.

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Подробности взрыва в Днепре

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что после взрыва автомобиль загорелся. При этом от самой машины остался только каркас.

[ + – ] Пожар после взрыва в Днепре

По данным местного издания "Днепр оперативный", взрыв произошел неподалеку от городской больницы №16.

Журналисты утверждают, что в результате происшествия у мужчины, сидевшего в автомобиле, оторвало половину туловища, а в расположенном рядом доме у жителей первого этажа выбило окна. При этом издание, со ссылкой на "инсайдерскую информацию", пишет: "это было заказное убийство".

[ + – ] Видео с места взрыва

В то же время правоохранители расследуют этот инцидент по ст. 258 УК Украины (террористический акт). Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по этой статье.

Жертвы взрыва: спикер ГСЧС и сапер из зоны АТО

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что одной из жертв происшествия стала начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

"Дарья была одной из лучших сотрудниц ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС (…) Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", — рассказали в ведомстве.

Также представители службы добавили, что Дарья была волонтером Красного Креста и одной из первых начала популяризировать гендерное направление в работе своего управления.

Последний пост Дарьи в Facebook датирован 7 сентября — он был посвящен участию в тренинге по гендерным вопросам, организованном представителями НАТО в Украине. Мероприятие проходило в Харькове.

[ + – ] Пост о тренинге в Харькове

А в июльской публикации погибшая рассказала об опасности взрывоопасных предметов и загрязненностью Украины боеприпасами.

[ + – ] Пост погибшей при взрыве Дарьи Гречищевой

Тем временем агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что вторым погибшим оказался ветеран АТО Алексей Кавлак. По данным сайта "Страна", он служил сапером.

Судя по странице в Facebook, Алексей работал в общественной организации "Украинский легион", которая специализируется на военной подготовке граждан. Также он занимался проведением тренингов по оказанию первой медицинской помощи, в том числе и при взрыве, в организации Aid Brothers.

Последняя публикация была оставлена погибшим в соцсети 12 сентября. В ней Алексей делился снимками со своего очередного мастер-класса.

[ + – ] Пост погибшего в Facebook

Тем временем правоохранители продолжают расследование инцидента и обещают огласить больше деталей о нем позднее.

Напомним, ранее в этом месяце произошел взрыв на сахарном заводе под Киевом, в результате которого пострадали 5 человек.

Также Фокус писал о взрыве на предприятии "РовноАзот", где производят азотную кислоту. После инцидента над заводом образовалась оранжевая туча.