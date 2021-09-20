Все из-за утечки газа: во Львове из-под земли вырвался огонь (фото, видео)

По информации правоохранителей, пламя образовалось из-за поврежденной подземной трубы, из которой постоянно шел газ. При этом местные якобы уже обращались в газовую службу из-за специфического запаха.

В понедельник 20 сентября жители Львова стали свидетелями возгорания подземной утечки газа. По улице Дудаева 7 пламя бьет прямо из-под асфальта в области тротуара. Об этом сообщает Telegram канал патрульной полиции Львова.

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Пламя образовалось из-за поврежденной подземной трубы, из которой постоянно шел газ. Как пишет на своей странице Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, жители указанного дома характерный запах газа слышали давно и обращались в газовую службу.

"Сегодня вроде бы через высоковольтный кабель и искру оно загорелось. Сейчас со слов людей службы планируют погасить и заварить. Отключение газа, если и произойдет, то частично Галицкий и Лычаковский районы будут без газа на время ремонта", — написал Зинкевич.

Соответствующие службы уже начали ликвидацию утечки, для чего правоохранителями дорога была перекрыта. Полиция рекомендует жителям воздержаться от проезда по улице Дудаева до окончания аварийных работ.

Напомним, что в июне в центре Луганска взорвался газопровод, из-за чего газовики перекрыли подачу газа в 20 домах. Огонь сумели потушить за несколько часов.

В прошлом году, в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области без газа остались 3,5 тыс. человек. В следствии аварии пострадало два человека.