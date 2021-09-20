Все через витік газу: у Львові з-під землі вирвався вогонь (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, полум'я утворилося через пошкоджену підземну трубу, з якої постійно йшов газ. При цьому місцеві нібито вже зверталися в газову службу через специфічний запах.

У понеділок 20 вересня жителі Львова стали свідками загоряння підземного витоку газу. По вулиці Дудаєва, 7 полум'я б'є прямо з-під асфальту в області тротуару. Про це повідомляє Telegram канал патрульної поліції Львова.

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Полум'я утворилося через пошкоджену підземну трубу, з якої постійно йшов газ. Як пише на своїй сторінці Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, жителі зазначеного будинку характерний запах газу чули давно і зверталися в газову службу.

"Сьогодні начебто через високовольтний кабель та іскру воно загорілося. Зараз зі слів людей служби планують погасити і заварити. Відключення газу, якщо і відбудеться, то частково Галицький та Личаківський райони будуть без газу на час ремонту", — написав Зінкевич.

Відповідні служби вже почали ліквідацію витоку, для чого правоохоронцями дорога була перекрита. Поліція рекомендує жителям утриматися від проїзду по вулиці Дудаєва до закінчення аварійних робіт.

Нагадаємо, що в червні в центрі Луганська вибухнув газопровід, через що газовики перекрили подачу газу в 20 будинках. Вогонь зуміли загасити за кілька годин.

У минулому році в результаті вибуху на газорозподільній станції в Харківській області без газу залишилися 3,5 тис. осіб. Через аварію постраждало двоє людей.