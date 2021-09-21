Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке в Украину "Железного купола" (видео)

Предметно вопрос поставок могут начать обсуждать во время визита делегации Минобороны США в Украину.

Президент Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о том, что Украина получит от США систему противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Об этом он сказал в комментарии украинскому государственному телеканалу "Дом", находясь в Нью-Йорке.

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[ + – ] Зеленский говорит о "Железном куполе" в самом конце видео

От отметил, что в отношении этой поставки были "сигналы и месседжи от США". После его поездки в США будут "серьезные результаты".

Зеленский, прежде всего, ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он представил в США в ходе своего недавнего визита. Он надеется на приезд в Украину делегации во главе с министром обороны США. В ходе этого визита можно будет детально обсудить вопросы, связанные с реализацией плана трансформации.

Президент добавил, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Накануне, 19 сентября, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович также сказал телеканалу "Дом" о том, что процесс возможной передачи "Железного купола" не может быть быстрым. Для этого требуется положительное заключение Минобороны США, согласие Конгресса, окончательное же решение должен принять президент Джо Байден. Но, по словам Арестовича", этот процесс стал возможным благодаря визиту в США Зеленского, в ходе которого было подписано оборонное соглашение.

Ранее газета Politico писала о планах администрации США инициировать поправки к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год. Они позволят поставить в Украину системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе элементы "Железного купола".

Арестович сказал, что в Украине эту систему могут использовать для защиты критических объектов инфраструктуры, так как одна батарея прикрывает район площадью 150 квадратных километров, с вероятностью 90% перехватывая все ракеты, которые туда летят.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о тактической системе противоракетной обороны "Железный купол", которая с 2011 года защищает Израиль от любых ракет.