Зеленський назвав передчасними розмови про постачання в Україну "Залізного купола" (відео)

Предметно питання постачань можуть почати обговорювати під час візиту делегації Міноборони США в Україну.

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки рано говорити про те, що Україна отримає від США систему протиповітряної і протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол"). Про це він сказав у коментарі українському державному телеканалу "Дом", перебуваючи в Нью-Йорку.

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[ + – ] Зеленський говорить про "Залізний купол" у самому кінці відео

Від зазначив, що стосовно цієї поставки були "сигнали і меседжі від США". Після його поїздки в США будуть "серйозні результати".

Зеленський, перш за все, очікує реакції Вашингтона на план трансформації оборонного сектору України, який він представив у США в ході свого недавнього візиту. Він сподівається на приїзд в Україну делегації на чолі з міністром оборони США. У ході цього візиту можна буде детально обговорити питання, пов'язані з реалізацією плану трансформації.

Президент додав, що реалізація домовленостей в оборонній сфері не буде швидкою.

Напередодні, 19 вересня, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович також сказав телеканалу "Дом" про те, що процес можливої передачі "Залізного купола" не може бути швидким. Для цього потрібні позитивний висновок Міноборони США, згода Конгресу, остаточне ж рішення має ухвалити президент Джо Байден. Але, за словами Арестовича, цей процес став можливим завдяки візиту в США Зеленського, у ході якого було підписано оборонну угоду.

Раніше газета Politico писала про плани адміністрації США ініціювати поправки до законопроекту про оборону за 2022 фінансовий рік. Вони дозволять поставити в Україну системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема елементи "Залізного купола".

Арестович сказав, що в Україні цю систему можуть використовувати для захисту критичних об'єктів інфраструктури, оскільки одна батарея прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, з імовірністю 90% перехоплюючи всі ракети, які туди летять.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про тактичну систему протиракетної оборони "Залізний купол", яка з 2011 року захищає Ізраїль від будь-яких ракет.