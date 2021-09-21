Украина во второй раз закупает лекарство от COVID-19, которое не рекомендует ВОЗ

Дорогостоящий препарат от вируса Эболы сегодня применяют для лечения коронавируса

С первых месяцев распространения коронавируса для лечения нового заболевания использовали уже существующие медикаменты. Почти все попытки закончились провалом: препараты, которые помогали от ВИЧ, малярии или гриппа, не смогли проявить себя в борьбе с COVID-19.

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Контратака на COVID-19. Какие новые лекарства против коронавируса изобрели ученые

На сегодняшний день ученые обговаривают возможность использовать в лечении еще нескольких препаратов, одним из которых является ремдесивир. Его разработала в 2015 году, во время вспышки лихорадки Эбола, американская компания Gilead Sciences Inc. Препарат показал хорошие результаты в исследованиях на животных, но клинические испытания на людях провалил: терапевтический эффект был очень малым, лекарством от вируса Эболы ремдесивир не стал. С началом пандемии COVID-19 он оказался первым препаратом, который стали исследовать для профилактики и лечения нового заболевания.

Исследование Национального института здоровья США (NIH) показало, что у пациентов с тяжелым течением болезни ремдесивир в среднем снижает время выздоровления с 15 до 11 дней. Также лекарство показало тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Почти сразу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение ремдесивира для тяжелобольных.

Одним из первых использование ремдесивира в практике лечения COVID-19 раскритиковал датский врач и медицинский исследователь Питер К. Гетше. Он опубликовал статью, в которой ставит под сомнение результаты клинических испытаний. Учитывая, что ремдесивир сокращает время болезни всего на четыре дня, врач считает, что этот результат не является существенным преимуществом, учитывая стоимость препарата. Летом 2020 года компания Gilead Sciences Inc. объявила, что стоимость одной ампулы лекарства составит $390. Большинству пациентов достаточно будет пройти пятидневный курс лечения шестью ампулами, что обойдется в $2340.

Осенью 2020 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты глобального исследования, в котором не рекомендует ремдесивир для лечения COVID-19.

Однако Украина прислушалась к рекомендациям FDA и недавно ГП "Медицинские закупки Украины" заключило договор на закупку 14 346 флаконов этого препарата и это уже вторая закупка лекарства. ГП "Медицинские закупки Украины" закупает этот препарат уже во второй раз, причем, по весьма выгодной цене. Во сколько нашей стране обходится лекарство от COVID-19, и что думают об этом отечественные врачи – читайте в статье Фокуса Контратака на COVID-19. Какие новые лекарства против коронавируса изобрели ученые.

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