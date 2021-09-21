Україна вдруге закуповує ліки від COVID-19, які не рекомендує ВООЗ

Дорогий препарат від вірусу Ебола сьогодні застосовують для лікування коронавірусу

З перших місяців поширення коронавірусу для лікування нового захворювання використовували вже наявні медикаменти. Майже всі спроби закінчилися провалом: препарати, які допомагали від ВІЛ, малярії або грипу, не змогли проявити себе в боротьбі з COVID-19.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Важливо

Контратака на COVID-19. Які нові ліки проти коронавірусу винайшли вчені

На сьогодні вчені обговорюють можливість використовувати в лікуванні ще кілька препаратів, одним з яких є ремдесівір. Його розробила у 2015 році, під час спалаху лихоманки Ебола, американська компанія Gilead Sciences Inc. Препарат показав хороші результати в дослідженнях на тваринах, але клінічні випробування на людях провалив: терапевтичний ефект був дуже малим, ліками від вірусу Ебола ремдесівір не став. З початком пандемії COVID-19 він виявився першим препаратом, який стали досліджувати для профілактики і лікування нового захворювання.

Дослідження Національного інституту здоров'я США (NIH) показало, що в пацієнтів з важким перебігом хвороби ремдесівір у середньому знижує час одужання з 15 до 11 днів. Також ліки показали тенденцію до зниження смертності з 11,6 до 8%. Майже відразу Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування ремдесівіру для тяжкохворих.

Одним з перших використання ремдесівіру в практику лікування COVID-19 розкритикував данський лікар і медичний дослідник Пітер К. Гетше. Він надрукував статтю, у якій ставить під сумнів результати клінічних випробувань. З огляду на те, що ремдесівір скорочує час хвороби всього на чотири дні, лікар вважає, що цей результат не є суттєвою перевагою, враховуючи вартість препарату. Влітку 2020 року компанія Gilead Sciences Inc. оголосила, що вартість однієї ампули ліків становитиме $390. Більшості пацієнтів достатньо буде пройти п'ятиденний курс лікування шістьма ампулами, що обійдеться в $2340.

Восени 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала результати глобального дослідження, у якому не рекомендує ремдесівір для лікування COVID-19.

Однак, Україна прислухалася до рекомендацій FDA і нещодавно ДП "Медичні закупівлі України" уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів цього препарату, і це вже друга закупівля ліків. ДП "Медичні закупівлі України" закуповує цей препарат вже вдруге, причому, за досить вигідною ціною. У скільки нашій країні обходяться ліки від COVID-19, і що думають про це вітчизняні лікарі — читайте в статті Фокуса Контратака на COVID-19. Які нові ліки проти коронавірусу винайшли вчені.