"Обострение депрессии": Сенцов объяснил, почему его сестра раскритиковала Украину

Режиссер принес извинения за нецензурные высказывания своей родственницы в адрес страны и попросил отнестись к ее состоянию "с пониманием".

Украинский режиссер, бывший политический заключенный Олег Сенцов заверил, что оскорбительные слова его двоюродной сестры Натальи Каплан (Кочневой) в адрес Украины связаны с "обострением депрессии". Об этом он написал в своем Facebook.

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"Мне жаль, что моей двоюродного сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке", — заявил режиссер.

Также он попросил прощения за резкие слова своей родственницы в адрес Украины. В то же время Сенцов поблагодарил Наталью за многолетнюю поддержку.

"Прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", — добавил он.

Наталья Каплан — подробности скандала

Напомним, вечером в понедельник, 20 сентября, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в соцсети: "На**й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".

Позже родственница режиссера добавила, что Украина "посылала ее 5 лет", а также что "продаваться (президенту РФ Владимиру) Путину" она не собирается, так как российский лидер является для нее врагом "дольше, чем для Украины".

"Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)", — говорится в ее предпоследнем посте на данный момент. Помимо этого женщина написала "на**й брата", отвечая на вопрос о том, говорила ли она о своем решении вернуться в РФ своему родственнику.

В комментариях под постами женщины пользователи соцсети выражали возмущение ее оскорбительными высказываниями и предполагали, что ее страницу взломали. Сама родственница украинского режиссера это опровергла.

Как двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан попала в Украину

Режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Россией Крыму в мае 2014 года. Позже его осудили по статье о терроризме. По словам правозащитницы Марии Томак, двоюродная сестра политзаключенного, гражданка РФ Наталья Каплан, активно защищала своего брата и "круглосуточно занималась" его делами, а также поддерживала его детей и мать.

17 мая 2019 года, после многочисленных попыток получить украинское гражданство, Наталья Каплан все-таки это сделала. В тот день она написала в соцсети на украинском языке: "Свершилось! Я — гражданка Украины".

В интервью Фокусу от января 2018 года Наталья Каплан утверждала, что ей морально легче находиться в Украине, а ностальгии по России у нее нет.