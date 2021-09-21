"Загострення депресії": Сенцов пояснив, чому його сестра розкритикувала Україну

Режисер приніс вибачення за нецензурні висловлювання своєї родички на адресу країни і попросив поставитися до її стану "з розумінням".

Український режисер, колишній політичний в'язень Олег Сенцов запевнив, що образливі слова його двоюрідної сестри Наталії Каплан (Кочневої) на адресу України пов'язані з "загостренням депресії". Про це він написав у своєму Facebook.

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"Мені шкода, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на тлі загострення депресії у неї з'явилися емоційні пости в фейсбуці", — заявив режисер.

Також він попросив вибачення за різкі слова своєї родички на адресу України. У той же час Сенцов подякував Наталії за багаторічну підтримку.

"Прошу з розумінням поставитися до важкого психологічного стану, в якому вона перебуває вже тривалий час", — додав він.

Наталія Каплан — подробиці скандалу

Нагадаємо, увечері в понеділок, 20 вересня, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан написала на своїй сторінці в соцмережі: "На**й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому".

Пізніше родичка режисера додала, що Україна "посилала її 5 років", а також що "продаватися (президенту РФ Володимиру) Путіну" вона не збирається, оскільки російський лідер є для неї ворогом "довше, ніж для України".

"Я чужа, змиріться і дійте за власною совістю (хоча кому я тут про совість розповідаю)", — йдеться в її передостанньому пості на цей момент. Крім цього, жінка написала "на**й брата", відповідаючи на питання про те, чи говорила вона про своє рішення повернутися в РФ зі своїм родичем.

У коментарях під постами жінки користувачі соцмережі висловлювали обурення її образливими висловлюваннями і припускали, що її сторінку зламали. Сама родичка українського режисера це спростувала.

Як двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан потрапила в Україну

Режисера Олега Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в травні 2014 року. Пізніше його засудили за статтею про тероризм. За словами правозахисниці Марії Томак, двоюрідна сестра політв'язня, громадянка РФ Наталія Каплан, активно захищала свого брата і "цілодобово займалася" його справами, а також підтримувала його дітей і мати.

17 травня 2019 року, після численних спроб отримати українське громадянство, Наталія Каплан все-таки це зробила. У той день вона написала в соцмережі українською мовою: "Звершилося! Я — громадянка України".

В інтерв'ю Фокусу від січня 2018 року Наталя Каплан стверджувала, що їй морально легше перебувати в Україні, а ностальгії по Росії у неї немає.