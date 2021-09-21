Под Одессой установят национальный рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки"

Достижение планируют зафиксировать во время фестиваля "Любашевка — столица украинской колбасы". В ходе празднования также покажут спектакль "Ода колбасе".

В Одесской области собираются установить новый национальный рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". Сделать это намерены во время фестиваля "Любашевка — столица украинской колбасы", который состоится 25 сентября. Об этом стало известно из программы мероприятия, которая опубликована на сайте Любашевской громады.

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Так, фестиваль посвящен дню поселка. В этом году он пройдет уже четвертый раз. Рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки" организаторы фестиваля планируют установить в промежутке с 15:30 до 15:50.

[ + – ] В Любашевке собираются установить рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки"

Также в рамках фестиваля планируют показать спектакль "Ода колбасе" и фаер-шоу театра "Скорпиус". На праздновании Дня поселка должны выступить и ряд артистов, в том числе — группа "Сельские радости" и певица Натаника. На фестивале также планируется запуск фейерверков.

Напомним, на прошлой неделе во время празднования Дня города Валок в Харьковской области был установлен новый рекорд Украины по пересвисту на свищиках. Тогда на центральной площади населенного пункта одновременно издали звуки 375 традиционных глиняных свистков.

В апреле же мы рассказывали, что житель Волыни установил сразу два мировых рекорда. Мужчина сумел просверлить более 33 тыс. дыр в курином яйце, а в гусином — почти 53 тыс.