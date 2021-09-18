На Харьковщине установили рекорд Украины по персвисту на свищиках (фото)

На День города в Валках одновременно засвистели 375 традиционных глиняных свистков, внесенных в Национальный перечень нематериального культурного наследия.

В Валках Харьковской области был установлен национальный рекорд по пересвисту. На площади в центре города одновременно засвистели 375 свищиков — традиционных глиняных игрушек-свистков. Об этом рассказывается на Facebook-странице Валковского городского совета.

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Первой сигнал свищика подала маленькая жительница города Ева Литвин. Вслед за ней пересвистывать начали другие собравшиеся на площади.

В пресс-службе Валковского городского совета отмечают, что на мероприятии присутствовали эксперты Национального реестра рекордов Украины, которые и зафиксировали достижение горожан.

"В историю общины вписано очередную выдающуюся рекордную страницу, которая будет занесено в книгу Национальных рекордов 2021", — подчеркивается на странице горсовета.

[ + – ] В Валках установили национальный рекорд по пересвисту

Мероприятие подготовили к 375-летию Валок. Необходимое количество свищиков было изготовлено специально для праздника. Организатором масового пересвиста выступила Ольга Тимошенко, директор Валковской районной школы искусств, передает "Укринформ".

[ + – ] В Валках установили национальный рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] В Валках установили национальный рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] В Валках установили национальный рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] В Валках установили национальный рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ"

Примечательно, что искусство изготовления глиняной игрушки "Валковский свищик" стало первым элементом нематериального культурного наследия, который внесли в Национальный перечень НКН Украины от Харьковщины. Произошло это в августе 2020 года.

[ + – ] "Валковский свищик" внесен в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины

Напомним, в апреле Фокус сообщал, что житель Волынской области установил сразу два мировых рекорда по сверлению отверстий в птичьих яйцах. В курином он смог проделать более 33 тысяч миниатюрных дыр, а в гусином — почти 53 тысячи.

В конце марта житель США оказался в Книге рекордов Гиннеса благодаря тому, что посмотрел ленту "Мстители Финал" 191 раз.