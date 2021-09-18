На Харьковщине установили рекорд Украины по персвисту на свищиках (фото)
На День города в Валках одновременно засвистели 375 традиционных глиняных свистков, внесенных в Национальный перечень нематериального культурного наследия.
В Валках Харьковской области был установлен национальный рекорд по пересвисту. На площади в центре города одновременно засвистели 375 свищиков — традиционных глиняных игрушек-свистков. Об этом рассказывается на Facebook-странице Валковского городского совета.
Первой сигнал свищика подала маленькая жительница города Ева Литвин. Вслед за ней пересвистывать начали другие собравшиеся на площади.
В пресс-службе Валковского городского совета отмечают, что на мероприятии присутствовали эксперты Национального реестра рекордов Украины, которые и зафиксировали достижение горожан.
"В историю общины вписано очередную выдающуюся рекордную страницу, которая будет занесено в книгу Национальных рекордов 2021", — подчеркивается на странице горсовета.
Мероприятие подготовили к 375-летию Валок. Необходимое количество свищиков было изготовлено специально для праздника. Организатором масового пересвиста выступила Ольга Тимошенко, директор Валковской районной школы искусств, передает "Укринформ".
Примечательно, что искусство изготовления глиняной игрушки "Валковский свищик" стало первым элементом нематериального культурного наследия, который внесли в Национальный перечень НКН Украины от Харьковщины. Произошло это в августе 2020 года.
Напомним, в апреле Фокус сообщал, что житель Волынской области установил сразу два мировых рекорда по сверлению отверстий в птичьих яйцах. В курином он смог проделать более 33 тысяч миниатюрных дыр, а в гусином — почти 53 тысячи.
В конце марта житель США оказался в Книге рекордов Гиннеса благодаря тому, что посмотрел ленту "Мстители Финал" 191 раз.