На Харківщині встановили рекорд України з персвисту на свищиках (фото)

На День міста в Валках одночасно засвистіли 375 традиційних глиняних свистків, внесених до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.

У Валках Харківської області було встановлено національний рекорд по пересвисту. На площі в центрі міста одночасно засвистіли 375 свищиків — традиційних глиняних іграшок-свистків. Про це розповідається на Facebook-сторінці Валківського міської ради.

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Першою сигнал свищика подала маленька мешканка міста Єва Литвин. Слідом за нею пересвистувати почали інші присутні на площі.

У пресслужбі Валківського міської ради відзначають, що на заході були присутні експерти Національного реєстру рекордів України, які й зафіксували досягнення городян.

"В історію громади вписано чергову видатну рекордну сторінку, яку буде занесено в книгу Національних рекордів 2021", — підкреслюється на сторінці міськради.

[ + – ] У Валках встановили національний рекорд по пересвисту

Захід підготували до 375-річчя Валок. Необхідну кількість свищиків виготовили спеціально для свята. Організатором масового пересвисту виступила Ольга Тимошенко, директор Валківської районної школи мистецтв, передає "Укрінформ".

[ + – ] У Валках встановили національний рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] У Валках встановили національний рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] У Валках встановили національний рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ" [ + – ] У Валках встановили національний рекорд по пересвисту Фото: "Укринформ"

Примітно, що мистецтво виготовлення глиняної іграшки "Валківський свищик" стало першим елементом нематеріальної культурної спадщини, який внесли до Національного переліку НКС України від Харківщини. Сталося це в серпні 2020 року.

[ + – ] "Валківський свищик" внесений до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України

Нагадаємо, у квітні Фокус повідомляв, що житель Волинської області встановив відразу два світові рекорди зі свердління отворів у пташиних яйцях. У курячому він зміг зробити понад 33 тисячі мініатюрних дірок, а в гусячому — майже 53 тисячі.

В кінці березня житель США опинився у Книзі рекордів Гіннеса завдяки тому, що подивився стрічку "Месники: Фінал" 191 раз.