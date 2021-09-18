На Харківщині встановили рекорд України з персвисту на свищиках (фото)
На День міста в Валках одночасно засвистіли 375 традиційних глиняних свистків, внесених до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.
У Валках Харківської області було встановлено національний рекорд по пересвисту. На площі в центрі міста одночасно засвистіли 375 свищиків — традиційних глиняних іграшок-свистків. Про це розповідається на Facebook-сторінці Валківського міської ради.
Першою сигнал свищика подала маленька мешканка міста Єва Литвин. Слідом за нею пересвистувати почали інші присутні на площі.
У пресслужбі Валківського міської ради відзначають, що на заході були присутні експерти Національного реєстру рекордів України, які й зафіксували досягнення городян.
"В історію громади вписано чергову видатну рекордну сторінку, яку буде занесено в книгу Національних рекордів 2021", — підкреслюється на сторінці міськради.
Захід підготували до 375-річчя Валок. Необхідну кількість свищиків виготовили спеціально для свята. Організатором масового пересвисту виступила Ольга Тимошенко, директор Валківської районної школи мистецтв, передає "Укрінформ".
Примітно, що мистецтво виготовлення глиняної іграшки "Валківський свищик" стало першим елементом нематеріальної культурної спадщини, який внесли до Національного переліку НКС України від Харківщини. Сталося це в серпні 2020 року.
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