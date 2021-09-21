Під Одесою встановлять національний рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки"

Досягнення планують зафіксувати під час фестивалю "Любашівка — столиця української ковбаси". В ході святкування також покажуть спектакль "Ода ковбасі".

В Одеській області збираються встановити новий національний рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки". Зробити це мають намір під час фестивалю "Любашівка — столиця української ковбаси", який відбудеться 25 вересня. Про це стало відомо з програми заходу, яка опублікована на сайті Любашівської громади.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, фестиваль присвячений дню селища. У цьому році він пройде вже вчетверте. Рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки" організатори фестивалю планують встановити в проміжку з 15:30 до 15:50.

[ + – ] У Любашівці збираються встановити рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки"

Також у межах фестивалю планують показати спектакль "Ода ковбасі" і фаєр-шоу театру "Скорпіус". На святкуванні Дня селища повинні виступити і низка артистів, в тому числі — група "Сільські радості" і співачка Натаніка. На фестивалі також планується запуск феєрверків.

Нагадаємо, минулого тижня під час святкування Дня міста Валок у Харківській області був встановлений новий рекорд України з пересвисту на свищику. Тоді на центральній площі населеного пункту одночасно видали звуки 375 традиційних глиняних свистків.

У квітні ж ми розповідали, що житель Волині встановив відразу два світові рекорди. Чоловік зумів просвердлити понад 33 тис. дірок у курячому яйці, а в гусячому — майже 53 тис.