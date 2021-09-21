Киевский суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца "Топаза"

Следствие считало Игната Кромского причастным к групповому похищению и пыткам, но с момента их совершения истекли сроки давности.

Во вторник, 21 сентября, Дарницкий суд Киева освободил Игната Кромского (также известного по прозвищу "Топаз", принимал участие в "Антимайдане", — Фокус) после того, как с соответствующим ходатайством обратилась его защита. Об этом сообщает Watchers Media.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

С соответствующей просьбой адвокаты обратились, поскольку истек срок в уголовном процессе.

Кромскому инкриминировали соучастие в групповом похищении человека из корыстных побуждений и пытках (ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Если бы его вина "Топаза" была доказана, ему могло бы грозить до пяти лет тюрьмы.

Дело, о котором идет речь, касается похищения Владислава Иваненко. Журналисты издания Hromadske пишут, что "антимайдановцы" в период Революции Достоинства по ошибке приняли Иваненко за сторонника Майдана. Он был похищен 21 января 2014 года около станции метро "Петровка" (ныне она имеет название "Почайна"). Мужчину вывезли в лес, там его пытали и требовали от него признаний в финансировании Майдана. Затем он был освобожден.

Следствие считало Кромского пособником группы похитителей.

Примечательно, что в январе 2018 года суд Киевского района в Харькове присудил "Топазу" восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества за участие в попытках захвата государственных зданий в областном центре весной 2014 года. Однако его приговор был пересчитан по "закону Савченко", и уже 28 сентября он вышел на свободу.

В июне Фокус писал о том, что представители правого движения "UA: RIGHT украинские правые" избили в Киеве харьковского сепаратиста Игната Кромского, известного как "Топаз". Накануне избиения СБУ задержала его по делу о похищении Иваненко.

Также Фокус рассказывал, что "Топаза" заставили отвечать на вопросы про Путина и боевиков. В 2018 году Игната Кромского освободили из СИЗО, но автомобиль с сепаратистом заблокировали местные активисты. Они попытались силой вытащить Кромского, а затем потребовали высказать свою позицию по последним событиям в Украине.