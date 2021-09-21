Київський суд звільнив від кримінальної відповідальності антимайданівця "Топаза"

Слідство вважало Гната Кромського причетним до групового викрадення і тортур, але з моменту їх скоєння минули всі терміни давності.

У вівторок, 21 вересня, Дарницький суд Києва звільнив Гната Кромського (також відомого на прізвисько "Топаз", який брав участь в "антимайдані", — Фокус) після того, як з відповідним клопотанням звернувся його захист. Про це повідомляє Watchers Media.

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З відповідним проханням адвокати звернулися, оскільки закінчився термін у кримінальному процесі.

Кромському інкримінували співучасть у груповому викраденні людини з корисливих мотивів і тортурах (ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Якби вина "Топаза" була доведена, йому могло б загрожувати до п'яти років в'язниці.

Справа, про яку йде мова, стосується викрадення Владислава Іваненка. Журналісти видання Hromadske пишуть, що "антимайданівці" в період Революції Гідності помилково переплутали Іваненка з прихильником Майдану. Він був викрадений 21 січня 2014 року біля станції метро "Петрівка" (нині вона має назву "Почайна"). Чоловіка вивезли в ліс, там його катували і вимагали від нього зізнань у фінансуванні Майдану. Потім він був звільнений.

Слідство вважало Кромського посібником групи викрадачів.

Примітно, що в січні 2018 року суд Київського району в Харкові присудив "Топазу" вісім років в'язниці з конфіскацією майна за участь у спробах захоплення державних будівель в обласному центрі навесні 2014 року. Однак, його вирок був переглянутий за "законом Савченко" і вже 28 вересня він вийшов на свободу.

У червні Фокус писав про те, що представники правого руху "UA: RIGHT українські праві" побили в Києві харківського сепаратиста Гната Кромського, відомого як "Топаз". Напередодні побиття СБУ затримала його у справі про викрадення Іваненка.

Також Фокус розповідав, що "Топаза" змусили відповідати на запитання про Путіна і бойовиків. У 2018 році Гната Кромського звільнили із СІЗО, але автомобіль із сепаратистом заблокували місцеві активісти. Вони спробували силою витягнути Кромського, а потім зажадали висловити свою позицію щодо останніх подій в Україні.