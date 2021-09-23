СБУ разоблачила похитителей ребенка депутата Полтавского облсовета

Выкуп в размере 470 тыс. долларов злоумышленники хотели получить в биткоинах.

Разоблачена преступная группа, которая похитила ребенка с целью выкупа. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Была похищена дочь бизнесмена, который является депутатом Полтавского облсовета (его имя не называется). За освобождение ребенка требовали 470 тыс. долларов.

По данным оперативников, организатором группы является человек, который сейчас находится в Киевском следственном изоляторе (СИЗО). Он ожидает суда, так как обвиняется в совершении умышленного убийства с особой жестокостью.

Подозреваемый через интернет нашел исполнителя похищения и предложил ему вознаграждение в размере 100 тыс. долларов.

Выкуп за ребенка установили в 470 тыс. долларов. Эти деньги должны были быть положены в биткоинах на электронный кошелек.

Непосредственно в похищении участвовали и другие лица.

Вступив в переговоры с родителями, злоумышленники угрожали физическим насилием и смертью девочки.

Похитители тщательно конспирировались, общались между собой и с родителями только через Telegram-канал и скрытую интернет-сеть "Даркнет" ("Темный интернет"). Однако их удалось установить и задержать.

Подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Санкции по самой тяжелой из этих статей предполагают от 5 до 10 лет лишения свободы.

Задержанным избраны меры пресечения, но СБУ не сообщает, какие они.

Ранее Фокус писал, что 10-летняя одесситка инсценировала собственное похищение, так как ей стало скучно.

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