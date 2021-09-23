СБУ викрила викрадачів дитини депутата Полтавської облради

Викуп у розмірі 470 тис. доларів зловмисники хотіли отримати в біткоїнах.

Викрита злочинна група, яка викрала дитину з метою викупу. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Була викрадена дочка бізнесмена, який є депутатом Полтавської облради (його ім'я не називається). За звільнення дитини вимагали 470 тис. доларів.

За даними оперативників, організатором групи є людина, яка зараз перебуває в Київському слідчому ізоляторі (СІЗО). Він очікує суду, оскільки звинувачується в скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю.

Підозрюваний через інтернет знайшов виконавця викрадення і запропонував йому винагороду в розмірі 100 тис. доларів.

Викуп за дитину встановили 470 тис. доларів. Ці гроші повинні були бути покладені в біткоїнах на електронний гаманець.

Безпосередньо у викраденні брали участь й інші особи.

Вступивши в переговори з батьками, зловмисники погрожували фізичним насильством і смертю дівчинки.

Викрадачі ретельно конспірувалися, спілкувалися між собою і з батьками тільки через Telegram-канал і приховану інтернет-мережу "Даркнет" ("Темний інтернет"). Однак їх вдалося встановити і затримати.

Підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК. Санкції за найважчою з цих статей передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі.

Затриманим обрані запобіжні заходи, але СБУ не повідомляє, які вони.

Раніше Фокус писав, що 10-річна одеситка інсценувала власне викрадення, бо їй стало нудно.

На початку травня в Київській області двоє хлопців напоїли 14-річну дівчинку і намагалися її викрасти.