Лещенко через день после ухода возвращают в Набсовет "Укрзализныци", – экс-нардеп (фото)

Нардеп прошлого созыва Борислав Береза опубликовал документ с подписью министра инфраструктуры, в котором предлагается кандидатура Лещенко в члены Набсовета.

Сергей Лещенко, который 21 сентября прекратил быть членом Наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця", возвращается на эту должность. Соответствующий документ от 23 сентября на своей странице в Facebook опубликовал депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза.

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В соответствии с текстом документа, Министерство инфраструктуры Украины предоставляет в состав Набсовета две кандидатуры — Давида Ламджарии и Сергея Лещенко.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 17 сентября Лещенко входит в состав Наблюдательного совета. При этом в Мининфраструктуры отметили, что ни он, ни Ламджария не являются частью других наблюдательных субъектов хозяйствования, которыми управляет ведомство.

[ + – ] Борислав Береза Фото: Facebook

Фокус связался с пресс-службой АО "Укрзализныця", чтобы выяснить, достоверна ли эта информация. Там, однако, заявили, что не в компетенции комментировать это и предложили отправить запрос.

Накануне стало известно о том, что Кабмин отказался продлевать контракт с главой Набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также тремя членами наблюдательного совета: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. При этом за прошлый год Лещенко заработал в Набсовете чуть более 2,5 миллиона гривен.

Народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко стал членом Наблюдательного совета "Укрзализныци" в декабре 2018 года.