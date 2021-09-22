Лещенко покинул Набсовет "Укрзализныци" – документ
За прошлый год экс-нардеп заработал чуть более 2,5 млн гривен. А за январь этого года – около 330 тыс. грн.
Кабинет министров Украины не стал продлевать контракт с главой Набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также тремя членами наблюдательного совета: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Это следует из документа, обнародованного на сайте "Укрзализныци".
В документе отмечено, что у компании нет сведений о решении акционера (акционером "Укрзализныци" является правительство. – Ред.) о продлении полномочий или избрания на новый срок Шевки Аджунера.
"Его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены", – сказано в документе.
Также же решения приняты по Сергею Лещенко, Андреасу Матье и Олегу Журавлеву.
В Наблюдательном совете компании остается работать Адомас Азуолас Аудицкас, контракт которого заканчивается в июне следующего года.
Бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" в декабре 2018 года.
В 2020 году, согласно декларации, он зарабатывал ежемесячно около 210 тысяч гривен (2 515 235 гривен за год).
А в феврале 2021 года Лещенко задекларировал 332 062 грн вознаграждения за работу в качестве члена Набсовета "Укрзализныци" в январе.
Напомним, 18 мая на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием уволить Сергея Лещенко из Наблюдательного совета "Укрзализныци".
2 июня "Укрзализныця" приняла решение не продлевать контракт с бывшим народным депутатом Украины Сергеем Лещенко и лишить его должности в своем Набсовете.
Однако 20 июня стало известно, что экс-нардеп Сергей Лещенко, который заявлял, что его контракт с "Укрзализныцей" истекает 20 июня 2021 года, продолжит работать на должности члена ее Наблюдательного совета.