Лещенко покинул Набсовет "Укрзализныци" – документ

За прошлый год экс-нардеп заработал чуть более 2,5 млн гривен. А за январь этого года – около 330 тыс. грн.

Кабинет министров Украины не стал продлевать контракт с главой Набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также тремя членами наблюдательного совета: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Это следует из документа, обнародованного на сайте "Укрзализныци".

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В документе отмечено, что у компании нет сведений о решении акционера (акционером "Укрзализныци" является правительство. – Ред.) о продлении полномочий или избрания на новый срок Шевки Аджунера.

"Его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены", – сказано в документе.

Также же решения приняты по Сергею Лещенко, Андреасу Матье и Олегу Журавлеву.

В Наблюдательном совете компании остается работать Адомас Азуолас Аудицкас, контракт которого заканчивается в июне следующего года.

[ + – ] Фрагмент документа "Укрзализныци"

Бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" в декабре 2018 года.

В 2020 году, согласно декларации, он зарабатывал ежемесячно около 210 тысяч гривен (2 515 235 гривен за год).

А в феврале 2021 года Лещенко задекларировал 332 062 грн вознаграждения за работу в качестве члена Набсовета "Укрзализныци" в январе.

Напомним, 18 мая на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием уволить Сергея Лещенко из Наблюдательного совета "Укрзализныци".

2 июня "Укрзализныця" приняла решение не продлевать контракт с бывшим народным депутатом Украины Сергеем Лещенко и лишить его должности в своем Набсовете.

Однако 20 июня стало известно, что экс-нардеп Сергей Лещенко, который заявлял, что его контракт с "Укрзализныцей" истекает 20 июня 2021 года, продолжит работать на должности члена ее Наблюдательного совета.