Лещенко покинув Наглядову раду "Укрзалізниці" — документ

За минулий рік екснардеп заробив трохи більше 2,5 млн гривень. А за січень цього року — приблизно 330 тис. грн.

Кабінет міністрів України вирішив не продовжувати контракт із главою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером, а також трьома членами наглядової ради: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Це випливає з документа, оприлюдненого на сайті "Укрзалізниці".

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У документі зазначено, що в компанії немає відомостей про рішення акціонера (акціонером "Укрзалізниці" є уряд. — Ред.) про продовження повноважень або обрання на новий термін Шевкі Аджунера.

"Його повноваження як члена наглядової ради припинені", — сказано в документі.

Таке саме рішення ухвалене й щодо Сергія Лещенка, Андреаса Матьє та Олега Журавльова.

У Наглядовій раді компанії залишається працювати Адомас Азуолас Аудіцкас, контракт якого закінчується в червні наступного року.

[ + – ] Фрагмент документа "Укрзалізниці"

Колишній народний депутат України Сергій Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці" в грудні 2018 року.

У 2020 році, згідно з декларацією, він заробляв щомісяця приблизно 210 тисяч гривень (2 515 235 гривень за рік).

А в лютому 2021 року Лещенко задекларував 332 062 грн винагороди за роботу як член Наглядової ради "Укрзалізниці" в січні.

Нагадаємо, 18 травня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з Наглядової ради "Укрзалізниці".

2 червня "Укрзалізниця" ухвалила рішення не продовжувати контракт із колишнім народним депутатом України Сергієм Лещенком і позбавити його посади в своїй Наглядовій раді.

Проте 20 червня стало відомо, що екснардеп Сергій Лещенко, який заявляв, що його контракт з "Укрзалізницею" закінчується 20 червня 2021 року продовжить працювати на посаді члена її Наглядової ради.