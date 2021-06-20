Розпорядження №666: Лещенко продовжили контракт з "Укрзалізницею"

Екс-нардеп продовжить працювати членом Наглядової ради компанії й отримувати зарплату понад 330 тисяч гривень на місяць.

Екс-нардеп Сергій Лещенко, який заявляв, що його контракт з "Укрзалізницею" закінчується 20 червня 2021 року, продовжить працювати на посаді члена її Наглядової ради. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів під номером 666 опубліковано на офіційному урядовому порталі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У документі сказано, що Сергій Лещенко буде членом Наглядової ради "Укрзалізниці" як представник держави до моменту обрання нової людини на це місце. Втім, у тексті розпорядження зазначається, що екс-нардеп може пропрацювати на цій посаді не більше, ніж 3 місяці.

[ + – ] Лещенко залишається в "Укрзалізниці" Фото: скриншот

На такий же період і з аналогічними умовами в Наглядовій раді "Укрзалізниці" залишаться й Олег Журавльов (представник держави) і Андреас Матьє з Шевкі Аджунером (незалежні члени, обрані з кандидатур переможців конкурсного відбору).

Відзначимо, Лещенко подавав в НАЗК повідомлення, згідно з яким за травень 2021 року його зарплата як члена Наглядової ради "Укрзалізниці" становила 332 тис. грн. Аналогічну суму від компанії він щомісяця отримував і з початку 2021 року. У 2020 році середня місячна зарплата Лещенко, згідно з його декларацією, становила близько 209,6 тис. грн.

Нагадаємо, на початку червня 2021 року Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" не буде продовжувати з ним контракт. На посаді члена Наглядової ради компанії він пропрацював з грудня 2019 року.

18 травня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці". Втім, на момент написання новини вона зібрала лише 4,5 тис. підписів з необхідних 25 тис.

Раніше Фокус розповідав, що дружина Лещенко, Анастасія Топольська, в чорному латексному костюмі виступила зі своєю музикою в одному з клубів Москви.