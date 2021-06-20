Распоряжение №666: Лещенко продлили контракт с "Укрзализныцей"

Экс-нардеп продолжит работать членом Набсовета компании и получать зарплату более 330 тысяч гривен в месяц.

Экс-нардеп Сергей Лещенко, который заявлял, что его контракт с "Укрзализныцей" истекает 20 июня 2021 года, продолжит работать на должности члена ее Наблюдательного совета. Соответсвующее распоряжение Кабинета министров под номером 666 опубликовано на официальном правительственном портале.

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В документе сказано, что Сергей Лещенко будет членом Набсовета "Укрзализныци" как представитель государства до момента выбора нового человека на это место. Впрочем, в тексте распоряжения отмечается, что экс-нардеп может проработать на этой должности не более, чем 3 месяца.

[ + – ] Лещенко остается в "Укрзализныце" Фото: скриншот

На такой же период и с аналогичными условиями в Набсовете "Укрзализныци" останутся и Олег Журавлев (представитель государства) и Андреас Матье с Шевки Аджунером (независимые члены, выбранные с кандидатур победителей конкурсного отбора).

Отметим, Лещенко подавал в НАПК сообщение, согласно которому за май 2021 года его зарплата как члена Набсовета "Укрзализныци" составила 332 тыс. грн. Аналогичную сумму от компании он ежемесячно получал и с начала 2021 года. В 2020 году средняя месячная зарплата Лещенко, согласно его декларации, составляла около 209,6 тыс. грн.

Напомним, в начале июня 2021 года Лещенко заявил, что "Укрзализныця" не будет продлевать с ним контракт. На должности члена Набсовета компании он проработал с декабря 2019 года.

18 мая на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием уволить Сергея Лещенко из наблюдательного совета "Укрзализныци". Впрочем, на момент написания новости она собрала лишь 4,5 тыс. подписей из необходимых 25 тыс.

Ранее Фокус рассказывал, что жена Лещенко, Анастасия Топольская, в черном латексном костюме выступила со своей музыкой в одном из клубов Москвы.