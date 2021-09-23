Лещенка через день після звільнення повертають до Наглядової ради "Укрзалізниці", — екснардеп (фото)

Нардеп минулого скликання Борислав Береза опублікував документ зf підписом міністра інфраструктури, в якому пропонується кандидатура Лещенка в члени Наглядової ради.

Сергій Лещенко, який 21 вересня припинив бути членом Наглядової ради акціонерного товариства (АТ) "Укрзалізниця", повертається на цю посаду. Відповідний документ від 23 вересня на своїй сторінці в Facebook опублікував депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

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Відповідно до тексту документа, Міністерство інфраструктури України надає до складу Наглядової ради дві кандидатури — Давида Ламджаріі і Сергія Лещенка.

Як уточнили в відомстві, станом на 17 вересня Лещенко входить до складу Наглядової ради. При цьому в Мінінфраструктури зазначили, що ні він, ні Ламджарія не є частиною інших наглядових суб'єктів господарювання, якими управляє відомство.

[ + – ] Борислав Береза Фото: Facebook

Фокус зв'язався з прес-службою АТ "Укрзалізниця", щоб з'ясувати, чи достовірна ця інформація. Там, однак, заявили, що не в компетенції коментувати і запропонували відправити запит.

Напередодні стало відомо про те, що Кабмін відмовився продовжувати контракт з главою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером, а також трьома членами наглядової ради: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. При цьому за минулий рік Лещенко заробив в Наглядовій раді трохи більше 2,5 мільйона гривень.

Народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко став членом Наглядової ради "Укрзалізниці" в грудні 2018 року.